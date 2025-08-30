Vineri seară, roș-albaștrii și-au aflat și adversarele din grupa unică a competiției: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

Croații sunt siguri: ”Pe hârtie, FCSB e un adversar mai ușor!”

Presa croată a făcut o comparație între valoarea lotului lui Dinamo Zagreb (55,35 de milioane de euro) și cea a lui FCSB (48,43 milioane de euro).

Croații au descris echipa patronată de Gigi Becali drept ”succesoarea legendarei Steaua București” și au scris că FCSB nu reprezintă o amenințare prea mare. Cu toate acestea, jurnaliștii din Croația scriu că experiența europeană acumulată de campioana României și mentalitatea de învingători a roș-albaștrilor le poate pune probleme lui Dinamo Zagreb.

”Deși cunoscuți oficial sub denumirea de FCSB, sunt succesorii legendarei Steaua București, campioana europeană din 1986. Actualii campioni ai României reprezintă o amenințare financiară mai mică, cu o valoare de 49 de milioane de euro, dar poartă cu ei greutatea unei istorii glorioase.

Căpitanul lor și cel mai periculos jucător este mijlocașul ofensiv Darius Olaru (7 milioane de euro). Deși pe hârtie sunt un adversar mai ușor, mentalitatea lor de învingători și experiența europeană îi fac extrem de periculoși”, au scris croații de la 24sata.hr.

VIDEO Rezumat FCSB - Aberdeen 3-0

