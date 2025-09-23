Fostul internațional consideră că stilul de joc pe care tehnicianul încearcă să-l implementeze nu se potrivește cu lotul pe care îl are la dispoziție, iar rezultatele reflectă acest neajuns.



Metaloglobus, nou-promovată în acest sezon sub comanda lui Ianis Zicu, nu a obținut nicio victorie de la instalarea lui Mihai Teja și ocupă ultimul loc, cu doar trei puncte. Echipa a ratat șansa primului succes în etapa recentă, remizând pe terenul altei nou-venite în primul eșalon, Csikszereda Miercurea Ciuc.



Panduru: "Ești pe o bicicletă fixă"



Basarab Panduru a remarcat că, deși amprenta lui Teja este vizibilă în jocul de pase al echipei, filosofia sa este prea îndrăzneață pentru valoarea jucătorilor.



"E stilul lui Mihai (n.r. Teja), Mihai joacă stilul ăsta. Nu ştiu, se potriveşte stilul ăsta pentru Metaloglobus? E stilul lui, e un băiat care antrenează treaba asta, se vede că nu are jucători pentru treaba asta, dar care joacă, pasează", a punctat Panduru.



Analistul a folosit o metaforă sugestivă pentru a descrie situația echipei din Pantelimon: "Mi se pare că e greu, pedalezi pe loc, eşti pe bicicleta aia, fixă".



În final, Panduru a subliniat contradicția dintre intențiile bune ale antrenorului și realitatea din clasament: "E felul lui, e concepţia lui despre fotbal, el antrenează asta, se vede că echipa pasează, dar sunt puncte foarte puţine", a încheiat fostul internațional.