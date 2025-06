La scurt timp după momentul istoric, fiul patronului de la Metaloglobus a oferit o declarație enigmatică, vorbind despre intrarea echipei "în orbita Stelei lui Becali".



"Am trăit intens meciul. Am simțit sigur că în sfârșit câștigăm. După foarte mult timp și efort, am reușit să câștigăm. Metaforic vorbind, promovarea lui Metaloglobus în Liga 1 înseamnă că planeta Metaloglobus intră în orbita lui FCSB, în orbita Stelei lui Becali. Adică o să fie ceva foarte frumos. Vor fi, pentru prima dată în istorie, cele mai tari echipe istorice în Liga 1. Familia mea a investit foarte mult din toate punctele de vedere, în oameni, în teren", a afirmat Jerry Kassas pentru Primasport.



Tentativa lui Becali de a prelua Metaloglobus în 2017



Declarația capătă o altă greutate în contextul în care relațiile dintre Gigi Becali și Imad Kassas sunt cunoscute ca fiind apropiate, cei doi oameni de afaceri având o prietenie care datează de dinainte de Revoluție. La acea vreme, tatăl finanțatorului de la FCSB era cel care furniza brânză și carne de oaie pentru comunitatea arabă din Capitală.



Mai mult, Gigi Becali a încercat în trecut să cumpere clubul Metaloglobus. Acest episod s-a petrecut în 2017, într-o perioadă tulbure pentru actuala FCSB. După ce Curtea de Apel București i-a interzis lui Becali să mai folosească numele Steaua și Steaua București, iar amenințarea unui proces din partea lui Florin Talpan pentru recuperarea unui prejudiciu de 37 de milioane de euro pentru marca Steaua plana în aer, patronul FCSB căuta soluții.



Becali anunța atunci că se află în tratative pentru achiziționarea Metaloglobusului, intenționând să transfere jucătorii la această grupare, de unde să îi împrumute ulterior la echipa sa, pentru a-și proteja investițiile în cazul unui verdict nefavorabil în instanță.