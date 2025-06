Patronul campioanei a dezvăluit cât de mult și-ar fi dorit să pună mâna pe „Prinț”.



Gigi Becali îl făcea „rege” pe Ianis Hagi dacă semna la FCSB



Într-o intervenție la Fanatik, Becali a recunoscut că i-a propus lui Gică Hagi o condiție clară: Ianis să fie titular meci de meci și nimeni altcineva să nu-l poată scoate din echipă.



Mai mult, omul de afaceri din fruntea FCSB recunoaște că Ianis este peste nivelul fotbalului românesc și că nu s-ar fi pus problema unui salariu mic.



„Ce rost are să vorbim? Normal, Ianis e un jucător valoros care va avea o echipă din străinătate. E posibil să ajungă la Genoa. Eu dacă aş fi în locul lui Şucu l-aş lua pe Ianis Hagi. Sub 1 milion de euro pe an nu merge.



Credeţi că merge sub 1 milion de euro salariu? O să aibă oferte din afară. Este peste nivelul României, are dreptate Gică. E fotbalist, cum să nu îl iei? Dacă Ianis venea în România, de atâtea ori i-am spus lui Gică:



«Tu îl bagi, tu îl schimbi!». I-am spus lui Gică Hagi asta când voiam să îl iau eu pe Ianis. Adică el e titular meci de meci şi eu n-am voie să schimb. Şi dau şi 3 milioane de euro pe el.



Îi dădeam lui 3 milioane de euro. Doar Gică îl putea schimba. Dacă nu, juca tot meciul. Titular meci de meci şi dădeam şi banii ăştia. Când a plecat el atunci”, a spus Gigi Becali.



Ianis, acum liber de contract după expirarea înțelegerii cu Rangers, este încă în căutarea unei echipe din afara României. La 26 de ani, „Prințul” a strâns 130 de meciuri în tricoul lui Rangers, cu 20 de goluri și 28 de assisturi.

Și Genoa lui Dan Șucu îl vrea pe "Prinț"



Conform informațiilor obținute de Sport.ro, patronul clubului italian îl dorește insistent pe Ianis. Hagi Jr vine după un sezon în care a bifat 32 de apariții, cinci goluri și șapte assist-uri pentru Rangers, în cele 1917 minute petrecute pe teren.



În ciuda faptului că Rangers are opțiune de prelungire pe încă un sezon, clubul i-a propus o reducere de salariu, ceea ce a făcut ca despărțirea să fie inevitabilă.

Ianis este hotărât să continue în Italia, țară unde a mai evoluat pentru Fiorentina, iar Genoa poate fi noul său punct de relansare.