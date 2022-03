Gluma de la care s-a supărat Cristi Chivu pe Ioan Sdrobiș 

Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a promovat pe Cristi Chivu în prima echipă a Reșiței, a vorbit despre fostul său elev.

"Părintele" a recunoscut într-un interviu că fostul căpitan al naționalei, acum antrenor la Inter Primavera, nu ar fi gustat o glumă făcută de tehnicianul în vârstă de 76 de ani.

"Eu am spus, maică-sa l-a născut, taică-su l-a crescut și eu i-am dat turația respectivă la 16 ani. El s-a supărat după ce am spus în glumă, cu ani în urmă, într-un interviu, tot de ziua mea: "La banii pe care îi are de numărat, nu știu dacă a avut timp să mă sune". A fost o glumă. Și de atunci, mama lui mi-a spus că s-a supărat Cristi.

I-am spus: "Foarte bine, să uite de mine și numărul meu de telefon". Orice antrenor e dator, când vede un copil talentat, să-i dea o șansă. Asta am făcut eu cu Cristi Chivu. Ce-am făcut mai mult? A, că i-am dat o turație la 16 ani. Nu știu câți antrenori români mai au curajul ăsta la ora actuală", a declarat Ioan Sdrobiș, pentru Gsp.ro.

Fostul căpitan al României a trecut prin toate în viață, de la trofee câștigate la accidentări care ar fi putut să-l coste viața. Pentru prima reprezentativă a jucat 75 de partide și a participat la EURO 2000 și EURO 2008.

În străinătate, Cristi Chivu a evoluat la Ajax, AS Roma și Inter Milano, reușind să câștige titlul și cupa în Olanda, dar și în Italia, de trei ori. Reușita majoră o reprezintă trofeul Ligii Campionilor, cucerit alături de Inter Milano în 2010.