Detalii nestiute despre alegerea lui Burleanu la Federatie! "I-am dat voturile si mi-au promis!" Fostul secretar general al FRF a rupt tacerea

Razvan Burleanu a fost ales ca presedinte al Federatiei Romane de Fotbal in anul 2014.

Marii favoriti ai acelei curse in lupta pentru Federatie erau Burleanu si Gica Popescu. Cu cateva luni inainte de alegeri, Marcel Puscas a fost abordat de catre actualul conducator al FRF, pentru a-l sustine in lupta electorala.

Gica Popescu a fost condamnat la inchisoare in "Dosarul Transferurilor", iar in acel moment cele mai mari sanse le avea Burleanu pentru a ajunge presedinte. Marcel Puscas a recunoscut ca le-a transmis celor care il sustineau sa voteze cu Burleanu, ademenit de functia pe care i-o promisese.

"Sincer eu nu auzisem de el! Ma gandeam ca e altul care bate campii. M-a sunat intr-o joi si duminica ne-am vazut, am stat vreo doua trei, ore. El stia destule lucruri si mi-a placut la prima intalnire.

Burleanu nu avea identitate, n-avea istorie. Istorie avea doar taica-su, au venit alegerile si imi zice: 'Ce facem cu Gica Popescu, cu Mircea Sandu? Aparatul asta pus la punct al Federatiei?'. I-am raspuns: 'Pai, uite ce fac. Eu candidez si voturile mele ti le dau tie!'. Asta a fost discutia preliminara.

Ne-am mai intalnit in ianuarie, moment in care au aparut Avram si Chivorchian in cursa. Eram patru contra lui Gica Popescu. Toti cei patru faceam vreo 40%. 30% sunt mereu cei nemultumiti care au fost si impotriva lui Mircea Sandu, restul de 20% le este frica si nu stiu ce sa faca, iar 50% sunt cu puterea.

Am spus sa voteze lumea cu Burleanu. Nu stiu cat aveam, 20-30, plus nehotaratii care au migrat spre Burleanu. Asa au ramas Chivochian si Avram pe afara. Nu stiu daca iesea Burleanu fara voturile mele. Am avut o intalnire cu o seara inainte cu el si cu Gabi Bodescu, cand Popescu era deja arestat.

M-au chemat la 9 seara sa ma intrebe daca le mai dau voturile. Bodescu era artizanul. I-am dat voturile si mi-au promis ca ma fac secretar general. Toti primeau functii", a spus Marcel Puscas pentru Gazeta Sporturilor.