Decizia lui Laurențiu Reghecampf care l-a scos din sărite pe Gigi Becali! Jucătorul care a declanșat conflictul

Decizia lui Laurențiu Reghecampf care l-a scos din sărite pe Gigi Becali! Jucătorul care a declanșat conflictul Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB a învins-o pe FC Voluntari cu 2-1 și a urcat pe loc de play-off în SuperLiga, cu 18 puncte. Cu toate acestea, finanțatorul Gigi Becali și-a criticat dur echipa la finalul partidei.

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Una dintre nemulțumirile patronului a fost titularizarea lui Risto Radunovic (34 de ani) pe postul de mijlocaș central. Finanțatorul roș-albaștrilor anunțase anterior că nu mai dorește să îl vadă pe muntenegrean pe această poziție.

„Niciodată, de când sunt eu în fotbal, de 25 de ani, nu am fost atât de dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere. Nu vreau să spun părerea pe care o am, pentru că nu vreau să fie afectată echipa. Noi, în prima repriză, nu am jucat. Ce dominare a fost?! Au fost ocazii, dar din dăruire, din agresivitate”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Revenire cu pasă de gol după ce a fost scos din lot

Risto Radunovic a mai evoluat în linia de mijloc în debutul actualei stagiuni, în partidele cu FC Argeș (2-0), Csikszereda, FC Botoșani și în returul cu Auda (1-4). După înfrângerea de la Cluj (1-0), fotbalistul a fost exclus din calcule și nu a mai bifat niciun minut până la duelul de duminică.

Împotriva celor de la Voluntari, Laurențiu Reghecampf l-a folosit din primul minut și l-a menținut pe teren până în minutul 72, când el și Cisotti au fost înlocuiți cu Politic și Boutoutaou. Muntenegreanul a avut cifre bune și a contribuit decisiv la deschiderea scorului, centrând din fază fixă la golul marcat de Garita.

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Gigi Becali vrea să renunțe la Risto Radunovic în iarnă

Faptul că jucătorul a rămas pe teren și după pauză l-a nemulțumit și mai mult pe finanțator, notează Fanatik. Gigi Becali intenționează să se despartă de Radunovic în această iarnă, când îi expiră contractul, din cauza vârstei și a salariului ridicat. Patronul nu îl mai ia în calcul pentru primul „11” nici ca fundaș stânga, nici ca mijlocaș, și a interpretat decizia antrenorului drept o încercare de a-l determina să îi prelungească înțelegerea până în vară.

De altfel, după transferurile lui Muhar, Korenica și Drăguș, omul de afaceri a vrut să îl scoată pe muntenegrean de pe lista LPF, invocând faptul că este accidentat și la final de angajament. Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf ia în calcul să îl mențină pe Radunovic în formula de start și la următoarele partide, bazându-se pe experiența sa și pe execuțiile de la fazele fixe.

Transferat în ianuarie 2021 de la Astra Giurgiu pentru 400.000 de euro, sumă egală cu cota sa actuală de piață, Risto Radunovic a adunat 240 de meciuri, 9 goluri și 31 de pase decisive pentru FCSB.

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