Decizia lui Laurențiu Reghecampf care l-a scos din sărite pe Gigi Becali! Jucătorul care a declanșat conflictul

Una dintre nemulțumirile patronului a fost titularizarea lui Risto Radunovic (34 de ani) pe postul de mijlocaș central. Finanțatorul roș-albaștrilor anunțase anterior că nu mai dorește să îl vadă pe muntenegrean pe această poziție.

„Niciodată, de când sunt eu în fotbal, de 25 de ani, nu am fost atât de dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere. Nu vreau să spun părerea pe care o am, pentru că nu vreau să fie afectată echipa. Noi, în prima repriză, nu am jucat. Ce dominare a fost?! Au fost ocazii, dar din dăruire, din agresivitate”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Revenire cu pasă de gol după ce a fost scos din lot

Risto Radunovic a mai evoluat în linia de mijloc în debutul actualei stagiuni, în partidele cu FC Argeș (2-0), Csikszereda, FC Botoșani și în returul cu Auda (1-4). După înfrângerea de la Cluj (1-0), fotbalistul a fost exclus din calcule și nu a mai bifat niciun minut până la duelul de duminică.

Împotriva celor de la Voluntari, Laurențiu Reghecampf l-a folosit din primul minut și l-a menținut pe teren până în minutul 72, când el și Cisotti au fost înlocuiți cu Politic și Boutoutaou. Muntenegreanul a avut cifre bune și a contribuit decisiv la deschiderea scorului, centrând din fază fixă la golul marcat de Garita.