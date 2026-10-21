Campioană mondială în alergare montană, Denisa Dragomir a povestit experiența câștigării medaliei de aur din Thailanda, reușite în urmă cu patru ani.

Sportiva din Câmpulung Muscel a câștigat proba de Short Trail (38 kilometri cu 2400 m diferență de nivel), din cadrul Campionatului Mondial de Alergare Montană, derulat la Chang-Mai (Thailanda).

Denisa Dragomir, despre titlul de campioană mondială: „Era singurul rezultat care îmi lipsea din palmares”.

Întrebată despre cea mai frumoasă zi trăită, Denisa Dragomir a răspuns referindu-se la cariera în sport, menționând ziua în care a cucerit medalia de aur la Mondiale.

„În momentul în care am devenit campioană mondială la alergare montană, era singurul rezultat care îmi lipsea din palmares.

Era, de fapt, un rezultat pe care mi-l doream foarte mult, o medalie pe care mi-o doream foarte mult. Când am reușit să o obțin, am și plâns, dar a venit într-un moment în care nici nu credeam că o să reușesc.

„A venit într-un moment în care nici nu credeam că o să reușesc”.

Nici nu aveam echipă. Practic, am concurat singură, la individual. Eram în Thailanda, umiditatea, mare, iar munții nu erau foarte înalți, tehnici, cum îmi plac mie. Îmi place să alerg pe zone destul de tehnice.

Am spus că vreau să îmi fac cursa și să mă bucur de competiție. Țin minte că m-am simțit atât de bine și am condus cursa de la început până la final.

A fost un moment unic, pe care, cu siguranță, îl voi păstra cu mine mulți ani, de acum înainte,” a răspuns Denisa Dragomir, la Poveștile Sport.ro.