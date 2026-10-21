VIDEO EXCLUSIV Vine din Câmpulung și a câștigat tot în alergarea montană: cum a descris medalia de aur de la Campionatul Mondial

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Marcu Czentye
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Denisa Dragomir, una dintre sportivele care pun România pe harta lumii alergării montane.

TAGS:
Denisa DragomirPoveștile sport.roalergare montana
Din articol

Campioană mondială în alergare montană, Denisa Dragomir a povestit experiența câștigării medaliei de aur din Thailanda, reușite în urmă cu patru ani.

Sportiva din Câmpulung Muscel a câștigat proba de Short Trail (38 kilometri cu 2400 m diferență de nivel), din cadrul Campionatului Mondial de Alergare Montană, derulat la Chang-Mai (Thailanda).

Denisa Dragomir, despre titlul de campioană mondială: „Era singurul rezultat care îmi lipsea din palmares”.

Întrebată despre cea mai frumoasă zi trăită, Denisa Dragomir a răspuns referindu-se la cariera în sport, menționând ziua în care a cucerit medalia de aur la Mondiale.

„În momentul în care am devenit campioană mondială la alergare montană, era singurul rezultat care îmi lipsea din palmares.

Era, de fapt, un rezultat pe care mi-l doream foarte mult, o medalie pe care mi-o doream foarte mult. Când am reușit să o obțin, am și plâns, dar a venit într-un moment în care nici nu credeam că o să reușesc.

„A venit într-un moment în care nici nu credeam că o să reușesc”.

Nici nu aveam echipă. Practic, am concurat singură, la individual. Eram în Thailanda, umiditatea, mare, iar munții nu erau foarte înalți, tehnici, cum îmi plac mie. Îmi place să alerg pe zone destul de tehnice.

Am spus că vreau să îmi fac cursa și să mă bucur de competiție. Țin minte că m-am simțit atât de bine și am condus cursa de la început până la final.

A fost un moment unic, pe care, cu siguranță, îl voi păstra cu mine mulți ani, de acum înainte,” a răspuns Denisa Dragomir, la Poveștile Sport.ro.

Denisa Dragomir

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Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
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Denisa Dragomir, palmares impunător în alergarea montană

La 34 de ani, Denisa Dragomir se laudă cu o vitrină plină, după rezultatele obținute la cursele de alergare montană și skyrunning.

În 2022, a ieșit campioană mondială atât la alergare montană, cât și în skyrunning, în competițiile organizate la Chiang Mai (Thailanda) și San Domenico di Varzo (Italia).

În 2019, tot în Italia, dar la Serina, Denisa Dragomir a reușit prima victorie în Europenele de skyrunning, iar succesele au fost prevestite de medaliile de aur cucerite în probele de juniori, în 2010 și 2011, la Europenele de Alergare Montane, organizate la Sapareva Banea (Bulgaria), respectiv Bursa (Turcia).

În palmaresul Denisei Dragomir se mai regăsesc o medalie de argint, la Europenele de juniori din 2011, în proba pe echipe, dar și alte patru medalii de bronz, cucerite la senioare, în Campionatele Mondiale de Alergare Montană din 2017 (Premana, Italia), 2018 (Karpacz, Polonia) și 2019 (Villa la Angostura, Argentina).

Nu în ultimul rând, Denisa Dragomir are în palmares victorii la următoarele competiții:

  • 2012: Locul 1 la Campionatul Balcanic de Alergare Montană (Nova Zagora, Bulgaria)
  • 2016: Locul 1 la Maratonul Cerului - 42 km, 2.700 m+ (Valais, Italia)
  • 2015: Locul 1 la Giir di Mont - 32 km, 2.600 m+ (Lombardia, Italia)
  • 2019: Locul 1 la SkyMasters (Limone, Italia)
  • 2026: Locul 1 la Matterhorn Ultraks Extreme (Zermatt, Elveția)
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