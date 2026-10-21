Grigore Sichitiu, fost președinte la Rapid, intervenție la VOYO Sport Live.

Superliga României, sezonul 2026-2027, a ajuns aproape de finalul turului întrecerii regulare, iar lupta pentru top 6 este aprinsă. Fiecare echipă vrea să aibă un punctaj cât mai bun și să fie parte din grupa pentru campionat, iar surprizele pot apărea.

Superliga României: Corvinul Hunedoara, revelația remarcată de Grigore Sichitiu

Până în acest moment, una dintre revelațiile întrecerii de Superliga României, poate chiar cea mai mare surpriză, este Corvinul Hunedoara! Nou-promovată din Liga 2, gruparea pregătită de Florin Maxim a arătat constanță, evoluții bune, iar în acest moment se află pe locul 8 în clasament, cu un total de 16 puncte, la numai două lungimi de poziția a 6-a.

Fost președinte la Rapid, Grigore Sichitiu a intervenit în cadrul emisiunii VOYO Sport Live și a declarat că a rămas impresionat de modul în care a arătat Corvinul Hunedoara în partida cu Rapid, din Giulești, chiar dacă a cedat cu 0-2.

Grigore Sighitiu, la superlativ despre Corvinul: ”A călărit-o pe Rapid”

Prima repriză a fost dominată de formația lui Florin Maxim, după cum a afirmat fostul conducător al Rapidului, detaliu pe care l-a remarcat și l-a lăudat.

”M-a surprins Corvinul, o echipă nou-promovată ne-a călărit, a avut avantaj la capitolul posesie! Să ai, ca echipă nou-promovată, posesie în Giulești, e un lucru foarte, foarte... de remarcat. Au curaj, nu s-au închis în fața careului, au jucat strategia lor până la capăt, chiar dacă au pierdut.

E un lucru bun pentru fotbalul hunedorean, despre care știu lucruri din perioada în care, Dumnezeu să-l odihnească, Mircea Lucescu era acolo. (...)”, a spus Grigore Sichitiu la VOYO Sport Live!

Corvinul Hunedoara, situația din Superliga României

În urma a 12 meciuri disputate în prima ligă a României, Corvinul Hunedoar are un total de 16 puncte, acumulate după patru victorii, patru remize și patru înfrângeri, cu un golaveraj de 14 goluri marcate și 13 primite. Este la un punct de locul 7, Farul Constanța, și la două de locul 6, FCSB.

În runda a 13-a din Superliga României, Corvinul va primi vizita celor de la U Cluj.