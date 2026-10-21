Adrian Mutu așteaptă mesajul lui Răzvan Burleanu! Când va fi anunțat noul selecționer de la U21: „Strategia s-a schimbat!”

Adrian Mutu așteaptă mesajul lui Răzvan Burleanu! Când va fi anunțat noul selecționer de la U21: „Strategia s-a schimbat!” Fotbal intern
Kadi Bulgakov
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Federația Română de Fotbal caută un nou antrenor pentru reprezentativa de tineret, după despărțirea de Costin Curelea, iar numele acestuia va fi stabilit în următoarele două luni.

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Razvan BurleanuNationala U21Adrian Mutu
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Președintele Răzvan Burleanu (42 de ani) a anunțat marți, 20 octombrie, în urma ședinței Comitetului Executiv, că numirea noului selecționer al naționalei U21 se va face până la sfârșitul anului 2026. Deși Adrian Mutu (47 de ani) este văzut drept favorit să preia banca tehnică, șeful FRF a precizat că nu a abordat încă acest subiect cu membrii Comisiei Tehnice.

„Este prima campanie de calificare pe care o ratăm după patru prezenţe consecutive la turneele finale dedicate categoriei de vârstă Under-21. Nu ne-am aşteptat. Am fost mult mai încrezători în ceea ce înseamnă potenţialul acestei echipe. În acelaşi timp, şi strategia s-a schimbat pe parcurs, pentru că staff-ul primei reprezentative şi cel de la U21 au hotărât împreună că cei mai buni jucători trebuie să se integreze cât mai repede în lotul echipei de seniori, lucru care s-a şi văzut. 

Începe o altă campanie şi trebuie să vedem cum putem reveni la un turneu final. Noi ne dorim ca până la finalul acestui an să anunţăm numele noului selecţioner la U21. Cam acesta este termenul cu care lucrează colegii mei din zona tehnică. Chiar dacă ştim că meciurile oficiale vor începe în luna septembrie a anului viitor”, a spus Răzvan Burleanu, care a ezitată să confirme o eventuală numire a lui Adrian Mutu pe banca naționalei U21: „Nu am avut nicio discuţie cu colegii mei din zona tehnică”.

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Răzvan Burleanu, președintele FRF
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Final de mandat după eșecul de la Ibiza

Postul de selecționer al României U21 a rămas vacant după ce contractul lui Costin Curelea (42 de ani) s-a încheiat odată cu ratarea calificării la EURO 2027. Fostul tehnician a fost implicat și într-un scandal mediatic la începutul lunii, după ce a luat parte la o petrecere înaintea partidei cu Spania U21, disputată la Ibiza și pierdută de „tricolori” cu 1-7.

În urma acestui rezultat, naționala de tineret a terminat Grupa A preliminară pe poziția a treia, acumulând 16 puncte, în spatele Spaniei (27 de puncte) și al Finlandei (23 de puncte).

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