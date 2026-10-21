După înfrângerea din runda precedentă a Ligii Campionilor, 3-4 cu Club Brugge, formația antrenată de Cristi Chivu încearcă să își păstreze invincibilitatea din întâlnirile directe cu Șahtior Donețk. Misiunea nu va fi una ușoară, deoarece trupa lui Arda Turan sosește la Milano după o serie de cinci victorii consecutive în toate competițiile.

Statistici și forma de moment a celor două formații

Deși a pierdut ultimul meci european, Inter Milano este neînvinsă în toate cele șapte întâlniri anterioare cu Șahtior Donețk, înregistrând trei victorii și patru rezultate de egalitate. Mai mult, formația italiană nu a primit niciun gol în ultimele cinci confruntări directe cu ucrainenii, marcând în total șapte goluri în această perioadă. Cea mai recentă întâlnire a avut loc pe 24 noiembrie 2021, în Liga Campionilor, când Inter s-a impus cu 2-0 pe teren propriu. Anterior, pe 17 august 2020, italienii au câștigat cu 5-0 în Europa League, iar celelalte trei partide din grupele Ligii Campionilor, disputate în 2020 și 2021, s-au încheiat cu scorul de 0-0.

Inter Milano are moral bun înaintea partidei de miercuri, după victoria obținută în deplasare cu Bologna, scor 3-1, în Serie A, pe 17 octombrie.

De cealaltă parte, Șahtior Donețk ocupă primul loc în campionatul Ucrainei și traversează o formă sportivă foarte bună. Echipa pregătită de turcul Arda Turan a legat victorii pe linie în ultimele cinci partide.