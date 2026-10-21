Lovitură sub centură pentru Barcelona! S-a „rupt” cu PSG și ratează El Clasico

Lovitură sub centură pentru Barcelona! S-a „rupt” cu PSG și ratează El Clasico La Liga
SPORT.RO
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Barcelona a primit o veste proastă după înfrângerea cu PSG, scor 2-4, în Liga Campionilor. 

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Dani OlmoPSGBarcelonaReal MadridEl Clasico
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Dani Olmo (28 de ani) s-a accidentat în prima repriză a partidei de la Paris și nu va putea evolua în primul El Clasico al sezonului, programat duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00.

Hansi Flick l-a titularizat pe internaționalul spaniol, care a bifat cu această ocazie al 100-lea meci în tricoul Barcelonei. Olmo a rezistat însă doar 27 de minute pe teren. După un duel cu Vitinha, mijlocașul a acuzat dureri puternice la picior și a fost înlocuit cu Fermin Lopez.

 S-a „rupt” cu PSG și ratează El Clasico

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, primele evaluări indică o posibilă ruptură musculară la nivelul adductorului stâng. Jurnalistul Jose Alvarez, de la El Chiringuito, susține că fotbalistul ar putea lipsi mai mult de trei săptămâni. Diagnosticul final nu a fost însă confirmat.

Mijlocașul a evoluat în toate cele nouă etape din La Liga, unde a înscris un gol și a oferit trei pase decisive. În Champions League, are un assist în trei apariții.

În aceste condiții, Fermin Lopez are șanse mari să intre în primul 11 pentru confruntarea de pe Santiago Bernabeu, după ce a început partida cu PSG pe banca de rezerve.

Barcelona - Real Madrid se joacă duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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