Lovitură sub centură pentru Barcelona! S-a „rupt” cu PSG și ratează El Clasico

Dani Olmo (28 de ani) s-a accidentat în prima repriză a partidei de la Paris și nu va putea evolua în primul El Clasico al sezonului, programat duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00.

Hansi Flick l-a titularizat pe internaționalul spaniol, care a bifat cu această ocazie al 100-lea meci în tricoul Barcelonei. Olmo a rezistat însă doar 27 de minute pe teren. După un duel cu Vitinha, mijlocașul a acuzat dureri puternice la picior și a fost înlocuit cu Fermin Lopez.

S-a „rupt” cu PSG și ratează El Clasico

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, primele evaluări indică o posibilă ruptură musculară la nivelul adductorului stâng. Jurnalistul Jose Alvarez, de la El Chiringuito, susține că fotbalistul ar putea lipsi mai mult de trei săptămâni. Diagnosticul final nu a fost însă confirmat.