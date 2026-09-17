Omonia Nicosia a învins-o pe Celta Vigo cu 1-0, miercuri seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă din grupa unică Europa League.

Campioana Ciprului s-a impus printr-un gol marcat pe final de slovenul Jure Balkovec (88), cu un şut la colţul scurt.

Radu a fost cel mai bun de la Celta, Tănase a prins doar un minut în prelungiri la Omonia

Portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la Celta şi s-a remarcat prin trei intervenţii la şuturile de la distanţă expediate de Duverne, Andreou şi Ewandro - Sofascore l-a notat cu 7.4, de departe cea mai mare notă de la Celta.

Florin Tănase a fost introdus în minutul 90+4 la Omonia și a apucat să atingă o singură dată mingea, când a și pierdut-o de altfel.

În următoarea rundă din Europa League, Omonia Nicosia, campioana din Cipru, o va întâlni pe NK Celje în deplasare, în timp ce Celta Vigo va avea parte de un test infernal, pe teren propriu, cu Juventus Torino, una dintre favoritele pentru câștigarea Europa League.

Rezultatele și marcatorii de miercuri din prima etapă din grupa Europa League

Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4

Au marcat: Bruno Wilson 55, respectiv Tobias Guddal 20, 22, John Mercado 53, Patrik Vydra 71.

Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0

A marcat: Jure Balkovec 88.

AC Milan - Benfica Lisabona 0-2

Au marcat: Dodi Lukebakio 16, Jakub Kaminski 53.

Anderlecht Bruxelles - Olympique Lyon 1-2

Au marcat: Mihajlo Cvetković 61, respectiv Noah Nartey 8, Keito Nakamura 22.

Bayer Leverkusen - NK Celje 2-0

Au marcat: Svit Seslar (autogol) 15, Facundo Medina 74.

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, Stadion Giuleşti - Bucureşti

Olympiacos Pireu - Jagiellonia Bialystok 2-1

Au marcat: Armando Gonzalez 43, Roman Iaremciuk 84, respectiv Kajetan Szmyt 20.

Sturm Graz - Rennes 0-0

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

Au marcat: Enzo Le Fée 66 - penalty.

* Joi se vor disputa partidele Levski Sofia - Red Bull Salzburg, OFI Creta - Hoffenheim (ambele de la ora 19:45) şi Beşiktaş Istanbul - Olympique Marseille, Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapesta, Crystal Palace - Lech Poznan, Juventus Torino - NEC Nijmegen, Lillestrom - Torreense, Real Sociedad - Bournemouth, Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise (toate de la 22:00).