Fostul internațional român Cristi Pulhac și jurnalistul Mihai Mironică au fost astăzi, de la 10:05, alături de moderatorul și jurnalistul Andru Nenciu, în platoul Matinalului VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Cristi Pulhac: ”Nu mă așteptam să meargă așa bine! / Salarii mari pentru o echipă în insolvență”

Printre altele, Pulhac a vorbit și despre meciul din această seară dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj de pe ”Ilie Oană”. Cele două se înfruntă în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României.

”Nici eu nu mă așteptam ca Petrolul să meargă chiar așa bine. Nici ei nu cred că se așteptau. Se întâlnesc două echipe în insolvență, înțeleg că amândouă ar avea probleme cu depunctarea.

La CFR e o situație ciudată, după ani la rând în care au câștigat titlul și meciurile din Europa și tot, acum trec printr-o situație dificilă.

E încordată, vin după două eșecuri cu un derbi local cu 'U' Cluj, situația jucătorilor e incertă. Și Petrolul dă salarii măricele pentru o echipă în insolvență”, a spus Cristi Pulhac.

Duelul va fi arbitrat de Viorel Cojocaru, care va fi ajutat la tușe de Romică Bîrdeș și Raul Ghiciulescu. George Găman a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Constantin Augustus va fi observatorul arbitrilor. La VAR se vor afla Cătălin Popa și Bogdan Dumitrache.

După 13 etape, ”lupii galbeni” se află pe locul patru în clasament cu 23 de puncte. Șapte victorii, două remize și patru eșecuri a bifat până acum gruparea de pe ”Ilie Oană”.

De cealaltă parte, echipa pregătită de Marius Șumudică e pe 9 cu 17 puncte. Cinci victorii, două rezultate de egalitate și șase înfrângeri are CFR Cluj după 13 runde desfășurate.