Aflați într-o situație critică pe plan intern, londonezii ocupă doar locul 16 în Premier League, la un singur punct deasupra zonei roșii, cu nouă etape rămase de disputat din acest sezon. Tehnicianul croat a pierdut primele trei meciuri pe banca echipei la care evoluează Radu Drăgușin, bifând o serie neagră de 11 partide consecutive fără victorie în campionat.

„Primul nostru obiectiv este Premier League și acest lucru trebuie spus public. Asta nu înseamnă că nu vrem să mergem în faza următoare. Fiecare meci este important. Trebuie să creștem pentru ca acest duel să poată fi o oportunitate. Este o competiție complet diferită împotriva unei echipe cu istorie, experiență și calitate în Champions League. Poate că acest lucru ne ajută să vedem problemele pe care le avem. Aceste genuri de meciuri ne pot ajuta să ne schimbăm în direcția bună, să creștem ca echipă, să facem lucrurile mai bine”, a transmis Igor Tudor la conferința de presă premergătoare partidei.

Reveniri importante în defensiva londonezilor

În ciuda formei slabe, antrenorul a primit și vești bune. Fundașii Cristian Romero și Micky van de Ven sunt din nou eligibili pentru a evolua în cupele europene, un detaliu esențial pentru o apărare care a încasat nouă goluri în confruntările recente cu Arsenal, Fulham și Crystal Palace.

„Este foarte important că ne-au revenit jucătorii. Pentru prima dată de când am venit aici, vom avea jucători disponibili pentru toate pozițiile din apărare în locurile în care joacă de obicei. Sunt fericit să-l am înapoi pe Romero. A ratat mult și nu s-a simțit bine că nu a putut ajuta echipa. A muncit foarte mult, făcând sesiuni separate de alergare cu antrenorul de fitness. Sunt sigur că va fi un lider, ca întotdeauna”, a subliniat tehnicianul croat.