"De ce să nu merite!?" "Săgeată" pentru Adrian Mutu

În consecință, mai-marii de la FRF au întețit căutările pentru noul antrenor al tricolorilor, însă rând pe rând au fost refuzați de Gică Hagi și Răzvan Lucescu. Mai multe indicii conduceau către Adrian Mutu drept succesorul lui Rădoi, însă Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță s-au deplasat la Cluj-Napoca pentru a negocia cu tehnicianul campioanei, Dan Petrescu.

"Bursucul" se află în pole-position pentru ocuparea postului, însă și Mutu e perceput de unii dintre oamenii de la Casa Fotbalului drept posibil selecționer.

Marius Niculae, fost coleg cu Mutu la Dinamo (campioni în sezonul 1999-2000) dar și la națională, a vorbit despre subiectul trepidant al finalului de an.

"Nu am fost curios să îi întreb pe cei de acolo cine e selecționer, dacă ar fi Adrian Mutu, cu siguranță mi-ar conveni mai mult, am fost și colegi, am crescut de mici la loturile naționale de juniori. Din punctul meu de vedere, de ce să nu merite?



A avut rezultate la naționala de tineret într-o grupă de foc, eu zic că are experiența necesară pentru a conduce echipa națională mare, a avut foarte mulți tineri pe mână la U21. Eu zic că ar avea rezultate, acum oricine ar veni antrenor, vom vedea.

Nu știu care a fost înțelegerea cu Dan Petrescu, ce discuții au fost, probabil a fost problemă cu clauza. Eu mă ocup de loturile de tineret și cele mici, de la echipa mare nu cunosc detalii", a declarat miercuri Marius Niculae, în cadrul unui eveniment care a avut loc la Academia "Marica - Ilie Năstase", din cartierul Aviației din București.