Dan Petrescu s-a înfuriat la conferință: "Suntem luați la mișto! Sunt șocat și foarte supărat"

Dan Petrescu a declarat în conferinţa de presă de dinaintea partidei cu Farul Constanţa că este şocat şi supărat deoarece formaţia sa este dezavantajată de programările făcute de LPF în Liga I, el precizând că nu este normal ca aceasta să aibă doar două zile libere între meciuri.

Dan Petrescu, furios din cauza programărilor: "N-aștept nimic de la meciurile care au rămas"

În ultimele două etape din 2021, CFR Cluj va juca în deplasare cu Farul (joi, 20:30) și pe teren propriu împotriva lui FC Argeș (duminică, 16:00).

"Farul are 7 victorii în 9 meciuri, sunt conştient că va fi cel mai greu meci posibil. Ei au intensitate foarte bună, au tehnică, fac presing, nu se apără niciodată, pentru că ştim filosofia lui Gică Hagi, el joacă numai pe atac... Să vedem dacă putem face faţă la intensitate, pentru că sincer e foarte greu ca băieţii să mai facă iar un meci foarte bun. Sunt îngrijorat, dar conştient de asta. Pentru că toată lumea e foarte obosită... n-am mai avut o zi liberă de nu ştiu când. Iar programările au fost făcute împotriva echipei noastre, dar mă aşteptam... Eu nu înţeleg de ce FC Argeş joacă miercuri şi cu noi duminică. Noi de ce jucăm joi şi duminică? Ei au o zi în plus. Şi ei nu sunt obosiţi, noi suntem pentru că noi am jucat până acum 36 de meciuri. Acum iar apare că am făcut scandal, dar eu nu fac scandal, eu zic realitatea. Nu suntem trataţi corect. Credeţi că e normal ca CFR să joace joi la 20:30 şi duminică la 16:00? În două zile şi jumătate cum se reface o echipă care are până acum 36 de meciuri? Şi tot cei de la Piteşti au o zi în plus", a spus Petrescu, potrivit Agerpres.

"Eu nu aştept nimic de la meciurile astea care au rămas, dacă nu batem pe nimeni, eu nu am nimic să le reproşez jucătorilor şi nici mie. Pentru că suntem luaţi la mişto. Sunt foarte supărat, nu avem timp de nimic, nici să ne pregătim, nici să ne odihnim, nimic. Pentru că nu ne lasă... să ne dea şi nouă o zi în plus cum dau tuturor. Sunt şocat şi foarte supărat. Şi azi mi s-a accidentat un jucător la antrenament... e şi normal, program cum ni s-a făcut nouă nu mai există pe planeta asta", a adăugat tehnicianul.

Dan Petrescu: "Farul joacă cel mai bun fotbal de atac din România"

Dan Petrescu este convins că Farul Constanţa se va califica în play-off-ul Ligii I, iar antrenorul lui CFR Cluj anunță că va face mai multe schimbări în echipă pentru ultimele două meciuri din acest sezon.

"Nu cred că presiunea este la Farul. Presiunea mare este ca întotdeauna la CFR Cluj. Farul are şi ea presiune pentru că o pune antrenorul... sunt convins că la Hagi nu ai cum să n-ai presiune la un meci. În ultimele lor meciuri de acasă au jucat foarte bine, n-au greşit deloc. Dacă joacă toţi, pentru că ei nu au avut probleme cu accidentările, atunci ei au lot de play-off. Eu sunt convins că Farul va fi în play-off. Joacă cel mai bun fotbal de atac din România, asta e clar. Pe noi nu ne prinde acest meci în cea mai bună ipostază, avem multe accidentări, multe probleme, sunt jucători importanţi care lipsesc... aşa că va fi greu. Dar în acelaşi timp trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Voi băga jucătorii care cred eu că sunt cei mai buni la meciul acesta. Vreau să dea totul. Iar la meciul de duminică o să am 7-8 schimbări sigur. Pentru că nu avem cum să jucăm la 2 zile", a mai spus antrenorul.

CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 20:30, în deplasare, formaţia Farul Constanţa, într-o partidă contând pentru etapa a 20-a a Ligii I.