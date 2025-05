Echipa din Ghencea nu are drept de promovare, iar Oprița și-ar putea îndeplini dorința de a antrena în prima ligă, fiind dorit de o echipă importantă din primul eșalon, FC Hermannstadt, ca posibil înlocuitor pentru Marius Măldărășanu.



FC Hermannstadt, liderul play-out-ului, se confruntă cu posibilitatea de a rămâne fără antrenor la finalul sezonului. Contractul lui Marius Măldărășanu (50 de ani) expiră în vară, iar șansele ca acesta să semneze prelungirea sunt considerate mici, mai ales în contextul interesului manifestat de Rapid. Măldărășanu a recunoscut recent că a purtat discuții cu oficialii giuleșteni.



Conștienți de dificultatea de a-l păstra pe Măldărășanu, șefii lui Hermannstadt au început deja să caute variante de înlocuire, iar Daniel Oprița ar fi prima opțiune pe listă, potrivit informațiilor livrate de iAMsport.

Oprița, dorit de Hermannstadt



Oprița, care a mai antrenat în Superliga pe FC Voluntari, ar putea astfel să părăsească Steaua după șase ani petrecuți în Ghencea, frustrat de imposibilitatea echipei de a promova din cauza formei de organizare.



Zvonurile privind plecarea lui Oprița de la Steaua au fost comentate și de Adi Popa, unul dintre jucătorii emblematici ai "militarilor". "Nu ne-a spus nimic. Din ce știu, va continua, pentru că așa a spus. Mai are un an de contract, dar are clauză de reziliere", a spus Popa pentru sursa citată.



În paralel cu căutarea unui nou antrenor, oficialii lui Hermannstadt fac eforturi considerabile pentru a-l convinge pe Marius Măldărășanu să continue la Sibiu. Potrivit GSP, aceștia i-au îmbunătățit oferta contractuală, propunându-i un salariu lunar de 14.000 de euro și un bonus de 50.000 de euro la semnătură, după ce oferta inițială (12.000 de euro lunar și 25.000 la semnătură) nu l-a convins pe tehnician.