Metaloglobus a învins FCSB cu 2-1 pe teren propriu, la Clinceni. Trupa lui Becali a deschis scorul în minutul 32, prin Florin Tănase, după un penalty dictat pentru un fault comis de Daniel Irimia asupra lui Daniel Bîrligea.



Revenirea Metaloglobus a venit rapid, în minutul 49, când Ubbink a marcat după un șut precis la finalul unei centrări a lui Abbey. La scurt timp, Huiban a transformat un penalty obținut ca urmare a unei greșeli a lui Baba Alhassan.



„Clientul” lui Ionel Dănciulescu după Metaloglobus - FCSB 1-2: „N-am văzut mai slab ca el”



Fostul internațional Ionel Dănciulescu a indicat clar responsabilul pentru eșec. Este vorba despre Baba Alhassan, folosit în centrul apărării în lipsa lui Mihai Popescu.



„Nu sunt nici de acord cu improvizațiile astea. Tănase nu trebuia să joace acolo ca mijlocaș, nu trebuie să-l iei din linia aceea din față. Nici Baba Alhassan fundaș. Uite, îl ai pe Kiki. Eu n-am văzut fundaș central de picior stâng mai slab decât Baba Alhassan. Mai ales că el a fost folosit sporadic, în două meciuri. Nu te-ai folosit deloc de Kiki”, a declarat Dănciulescu la Digi Sport.



Cifrele lui Baba Alhassan la FCSB



Venit în iarna lui 2024 de la Hermannstadt, Baba Alhassan a bifat 85 de meciuri în tricoul roș-albastru, a marcat două goluri și a livrat patru pase decisive.



Mijlocaș defensiv de meserie, ghanezul născut în capitala Accra are patru trofee în vitrină, toate cu FCSB. Mai exact: 2x campion al României (23/24 și 24/25) și 2x Supercupe ale României (24/25 și 25/26).

După acest eșec, FCSB se pregătește pentru meciul din Europa League cu Bologna, joi, și pentru etapa #14 din Liga 1, împotriva celor de la UTA Arad.

