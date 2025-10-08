Ștefan Zofei, fostul conducător al cluburilor Electroputere și Extensiv Craiova, a murit marți, la vârsta de 72 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de Oltenia TV.

Trupul neînsuflețit a fost depus la capela bisericii din Valea Roșie, iar înmormântarea va avea loc joi, la Cimitirul Ungureni din Craiova.

A murit Ștefan Zofei, omul care i-a lansat pe Mirel Rădoi și Claudiu Răducanu

Ștefan Zofei a condus Electroputere și Extensiv Craiova în perioada 1990-2000. A fost omul care a descoperit și promovat numeroși jucători ce aveau să scrie istorie în fotbalul românesc.

Sub conducerea lui Zofei, Electroputere a lansat fotbaliști precum Mirel Rădoi, Ionel Dănciulescu, Gabi Popescu, Florin Șoavă sau frații Adrian și Sabin Ilie.

Tot el l-a adus pe Claudiu Răducanu la echipă, la doar 16 ani, de la CSS Craiova. În 2000, Rădoi era transferat de Steaua, cu Zofei președinte al clubului.

În 2004, Zofei a devenit director sportiv la FC Universitatea Craiova, iar în 2010 a fost premiat de Liga Profesionistă de Fotbal pentru întreaga sa activitate.

Electroputere Craiova, clubul fondat în 1949, a scris istorie în fotbalul românesc. În 1992, echipa a terminat pe locul 3 în Divizia A, după două promovări consecutive.

A evoluat și în Cupa UEFA, împotriva lui Panathinaikos (0-6, 0-4), iar în 1998 s-a transformat în Extensiv Craiova, mutându-se pe stadionul din Parcul Romanescu. Clubul s-a desființat în 2004, după 55 de ani de existență.

