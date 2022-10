Considerat drept unul dintre cei mai bogați oameni din România, Dan Șucu a surprins când a decis să investească la Rapid.

Venirea omului de afaceri alături de Victor Angelescu a avut efect imediat. Formația condusă de Adrian Mutu a adus mai mulți fotbaliști de valoare, iar zilele trecute echipa a făcut primul antrenament în Baza Constructorul, în care Șucu a investit 6 milioane de euro.

Dan Șucu, primii pași în afaceri

Dan Șucu a povestit recent cum a făcut primii bani în afaceri și a dat timpul înapoi, până în 1993.

"Înainte am avut afaceri în mobilă, cum spuneam. În 1993 am pornit singur și am avut imaginea că n-ar fi rău să încep totuși cu mobilă de birou. Atunci nu exista o specializare, exista mobilă și atât. Dar nimeni nu avea ideea asta de specializare de mobilă de birou. Atunci am pornit cu un import de mobilă de birou", a povestit Dan Șucu, potrivit Gsp.

Ca orice om de afaceri, Șucu a riscat. Cu știință și mult tact, patronul de la Mobexepert a reușit în afaceri.

'Atunci mi-am vândut casa. Aveam o casă în centru, undeva înspre Budapesta. Pe acolo (n.r.: zona Parcul Tineretului). Mi-am vândut casa, am primit 50.000 de dolari pe casa respectivă și cu banii ăia am cumpărat primul transport.

Am cumpărat mobilă de birou, având percepția că o să fac o treabă foarte bună cu marfa respectivă. Dar nu mi-am dat seama cum o să fie. Atunci îmi făcusem planul că voi vinde camionul respectiv în două luni și voi reuși să câștig în jur de 3.000-4.000 de dolari pe lună. Care ar fi fost pentru mine un jalon corect. Unul bun pentru a fi un bun tată de familie", a mai precizat Dan Șucu, potrivit sursei mai sus menționate.

Rapid ocupă locul doi în Superliga și este fără victorie în ultimele două etape. Giuleștenii au 25 de puncte și sunt la cinci puncte distanță de liderul Farul Constanța.

Locul trei este ocupat de CFR Cluj, care are 22 de puncte, cu două meciuri în minus.

În următoarea etapă, Rapid se va duela în deplasare cu cei de la Hermannstadt.

Omul de afaceri Dan Şucu a preluat în iunie 50% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente rămânând în posesia lui Victor Angelescu. FC Rapid va beneficia într-un an şi jumătate de două baze sportive în nordul Capitalei, Constructorul şi Coresi, amenajarea lor urmând să se ridice în total la aproximativ 8 milioane de euro, spunea Șucu în momentul prezentării la Rapid.

