Este posibil un duel între Dan Șucu și Ionuț Lupescu pentru Primăria București!

Anul 2024 aduce României patru rânduri de scrutine, respectiv alegeri europarlamentare (în perioada 6-9 iunie, cel mai probabil 9 iunie), locale (29 septembrie), parlamentare (24 noiembrie) și prezidențiale (primul tur - 24 noiembrie / turul doi - 8 decembrie).

Singurii candidați anunțați, Nicușor Dan și Mihai Enache

În acest moment, Nicușor Dan, actualul edil al Capitalei, este sigur că va încerca să câștige un nou mandat, el având susținerea Alianței Dreapta Unită (USR, PMP și Forța Dreptei), a unei aripi minoritare din PNL și a unor ONG-uri. Matematicianul rămâne favorit pentru câștigarea alegerilor, mai ales că PMB a trecut de criza financiară de la începutul mandatului și a început să investească serios în proiecte diverse, precum achiziția de autobuze electrice, aducerea de tramvaie noi, terminarea Pasajului Doamna Ghica și modernizarea sistemului de termoficare.

Candidatul din partea AUR este Mihai Enache, ultima dată director executiv al Direcției de Dezvoltare din Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, dar fost în trecut angajat și în Primăriile din Sectoarele 3 și 5.

Dan Șucu, o variantă serioasă pentru PNL

Din partea PNL cele mai mari șanse să câștige candidatura le are Sebastian Burduja, Ministerul Energiei și președintele PNL București, care însă nu se bucură de o foarte mare notorietate publică, așa că pe lista liberalilor ar fi apărut recent numele lui Dan Șucu, patronul clubul de fotbal FC Rapid 1923 și al mai multor companii puternice, al Ralucăi Turcan (Ministrul Culturii) sau al lui Cătălin Predoiu (Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne). Omul de afaceri a câștigat mult capital de imagine după implicarea în fotbal și în producții tv și pare să aibă sprijinul unei bune părți din partid, dacă va accepta candidatura.

Ionuț Lupescu, studiat pentru a fi candidatul PSD

PSD tatonează variantele Gabriel Firea (fostul primar la Bucureștiului, 2016-2020 / senatoare, 2012-2016, 2020-2024 / Ministru al Familiei și Egalității de Șanse, noiembrie 2021 - iulie 2023), Robert Negoiță (primarul Sectorului 3) și Daniel Băluță (primarul Sectorului 4). Dacă cei doi actuali edili ar vrea să candideze tot la nivel de sector, fosta jurnalistă trebuie să își repare imaginea șifonată după Scandalul "Căminele Groazei" din Voluntari. Aceasta a demisionat după ce s-a aflat că bătrâni și persoane cu dizabilități erau batjocorite, iar apropiați ai acesteia ar fi avut legături indirecte sau măcar cunoștință despre aceste probleme.

În lipsa unui candidat cu tragere de inimă pentru post sau cu imaginea neșifonată, social-democrații iau în calcul mai multe variante de candidat, vrând să verifice notorietatea acestora și posibilitatea de a-l împiedica pe Nicușor Dan să câștige al doilea mandat de primar. Printre multele nume vehiculate s-ar afla cele ale lui Marcel Ciolacu, prim-ministru și președinte al PSD, sau Ionuț Lupescu, fost fotbalist important și președintele de onoare al lui CS Dinamo.

Lupescu ar vrea însă în Parlamentul European

Ionuț Lupescu a recunoscut recent că se crede pregătit să îmbrățișeze o carieră politică. "Am spus că vreau, la vârsta asta pe care o am, cred că e o vârstă bună să intru în politică. Dar nu orice, adică eu îmi știu lungul nasului și încerc să ajut acolo unde cred eu că am o expertiză și am o experiență. Având acești aproape 10 ani la UEFA, în care am făcut relații internaționale, la secția de fotbal Europa, așa cum sunt 22 de comisii sau mai multe, cred eu că mi-ar plăcea să îmi aduc contribuția și ca un europarlamentar.

Dar asta e tot, nu am alte visuri de a ajunge... Spre Parlamentul European, acolo cred eu că aș putea să îmi aduc contribuția pentru România, pentru că asta am făcut 10 ani la UEFA și știu cum este UEFA structurată și condusă, exact ca Parlamentul European, Consiliul European. Nu cred că ar fi o mare problemă pentru mine. Nu e o pistă greșită. Am vorbit cu mai multe partide. Încă nu am ales culoarea", a declarat acesta într-un interviu pentru ProSport.

Lupescu, jucător în "Generația de Aur" și manager cu o bogată experiență

Ioan "Ionuț" Angelo Lupescu (55 de ani) s-a format ca fotbalist în Ștefan cel Mare (1982-1986) și a evoluat pentru FC Dinamo în două perioade (1986-1990, 2000-2001), câștigând cu "roș-albii" trei titluri de campion (1989-1990, 1999-2000, 2000-2001) și trei trofee Cupa României (1989-1990, 1999-2000, 2000-2001), ajungând până în semifinalele Cupei Cupelor (1988-1989).

El a mai jucat la Bayer Leverkusen (1990-1996 / Germania), Borussia Monchengladbach (1996-1998 / Germania), Bursaspor (2000 / Turcia) și Al Hilal (2001-2002 / Arabia Saudită). Are 74 de selecții și 6 goluri pentru naționala României, cu care a participat la patru turnee finale (CM 1990, CM 1994, Euro 1996, Euro 2000).

După terminarea carierei de jucător a fost primul român care a obținut licența PRO de antrenor la Koln, antrenând pe FCM Bacău și FC Brașov, în 2004. Ulterior, a fost managerul general al FRF (2005-2011), șef al Comisiei Tehnice a UEFA (2012-2018), director tehnic al Federației de Fotbal din Arabia Saudită (2020-2022) și președinte de onoare și șeful academiei de fotbal CS Dinamo (2023-prezent). Are o bună reputație din perioada petrecută în organigrama UEFA, dar are și câteva probleme.

Perioada în care a condus FRF alături de Mircea Sandu corespunde cu declanșarea unor scandaluri imense, precum "Mită pentru arbitri" sau "Dosarul Valiza", s-a întâlnit cu Liviu Dragnea pentru a-i cere ajutorul înaintea alegerilor pentru președinția FRF din 2018 sau a acceptat un contract într-o țară arabă cunoscută pentru frecventele și gravele încălcări ale drepturilor omului.

Foto - Gabriel Chirea