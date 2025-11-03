După 15 etape desfășurate în Superliga României, FC Botoșani e lider cu 32 de puncte. La egalitate cu moldovenii sunt cei de la Rapid, care puteau fi campionii turului dacă Universitatea Craiova nu-i egalau duminică în minutul 90+10 (2-2).



Podiumul este completat de Universitatea Craiova cu 29 de puncte, în timp ce Dinamo e pe patru cu 27 de puncte, iar FC Argeș pe cinci, cu același număr de puncte. Oțelul e pe șase, la egalitate cu Farul.



Campioana FCSB se situează pe poziția a opta cu 19 puncte, iar vicecampioana României, CFR Cluj, se află pe locul 13 cu doar 13 puncte consemnate după 15 etape.



Codașele Superligii României la finalul turului din sezonul regulat sunt Metaloglobus București (locul 16 - 7p), FC Hermannstadt (locul 15, 10p) și Csikszereda (locul 14, 13p).

Rezultate etapa #15

Dinamo - CFR Cluj 2-1

Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1

”U” Cluj - FCSB 0-2

UTA - Metaloglobus 2-0

FC Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3

Universitatea Craiova - Rapid 2-2

Farul Constanța - Csikszereda 3-0

Petrolul Ploiești - FC Botoșani 0-0





Cum arată Superliga la finalul turului

