S-a retras la doar 27 de ani! Fostul atacant de la Rapid și Farul a lăsat fotbalul pentru o meserie surprinzătoare

Ultima experiență pe teren pentru Mircea Manole a fost la AFC ASA Târgu Mureș, formație de care s-a despărțit în luna ianuarie a acestui an. Jucătorul originar din Medgidia, care a strâns peste 70 de prezențe în Liga 2 de-a lungul carierei, a decis să renunțe la fotbalul profesionist după mai multe încercări de a reveni la forma fizică optimă.

Deși a mai fost ofertat de cluburi din eșalonul secund imediat după rezilierea contractului cu gruparea mureșeană, fostul fotbalist a fost nevoit să refuze din cauza stării de sănătate.

„Ca fotbalist profesionist, da, am încheiat. Mă mai bate gândul să merg aici, la Constanţa, în ligile inferioare. M-au sunat cluburi şi din Liga 2, şi Liga 3, şi din Italia, Serbia, dar nu mai vreau. Cred că din vară o să merg prin zonă, aici, ceva lejer, de mişcare. În plus, fac şi antrenamente individuale în weekend cu copiii. În ianuarie, după ce am reziliat la Mureş, am avut trei oferte din Liga a 2-a. Una dintre ele era de la Dumbrăviţa. Voiam să vin, m-am înţeles şi cu antrenorul, dar nu am mai ajuns din cauză că nu-mi trecea accidentarea la picior, nu eram sută la sută”, a spus Mircea Manole, potrivit Prima Sport.