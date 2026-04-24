S-a retras la doar 27 de ani! Fostul atacant de la Rapid și Farul a lăsat fotbalul pentru o meserie surprinzătoare

Ultima experiență pe teren pentru Mircea Manole a fost la AFC ASA Târgu Mureș, formație de care s-a despărțit în luna ianuarie a acestui an. Jucătorul originar din Medgidia, care a strâns peste 70 de prezențe în Liga 2 de-a lungul carierei, a decis să renunțe la fotbalul profesionist după mai multe încercări de a reveni la forma fizică optimă.
Deși a mai fost ofertat de cluburi din eșalonul secund imediat după rezilierea contractului cu gruparea mureșeană, fostul fotbalist a fost nevoit să refuze din cauza stării de sănătate.
„Ca fotbalist profesionist, da, am încheiat. Mă mai bate gândul să merg aici, la Constanţa, în ligile inferioare. M-au sunat cluburi şi din Liga 2, şi Liga 3, şi din Italia, Serbia, dar nu mai vreau. Cred că din vară o să merg prin zonă, aici, ceva lejer, de mişcare. În plus, fac şi antrenamente individuale în weekend cu copiii. În ianuarie, după ce am reziliat la Mureş, am avut trei oferte din Liga a 2-a. Una dintre ele era de la Dumbrăviţa. Voiam să vin, m-am înţeles şi cu antrenorul, dar nu am mai ajuns din cauză că nu-mi trecea accidentarea la picior, nu eram sută la sută”, a spus Mircea Manole, potrivit Prima Sport.
Consultant financiar pentru foștii colegi de breaslă
În prezent, la trei luni de la ultimul său contract sportiv, Manole s-a reprofilat și ajută sportivii, dar nu numai, să își gestioneze corect veniturile. El a subliniat că mulți jucători au nevoie de educație financiară, de fonduri de siguranță și de îndrumare spre investiții sigure, domeniu în care consideră că lipsesc adesea transparența și profesionalismul.
„În prezent, activez ca consultant financiar, mă adresez atât sportivilor din România, cât şi altor categorii de clienţi. Deşi îmi doresc în mod special să sprijin fotbaliştii, datorită experienţei mele directe în acest domeniu, nu mă limitez doar la ei. Lucrez cu oricine îşi doreşte să îşi gestioneze mai bine resursele financiare. Interesul pentru această zonă nu este unul recent. Chiar şi în perioada în care eram jucător, le recomandam colegilor mei să fie mai atenţi la gestionarea banilor, să îşi creeze fonduri de siguranţă sau să ia în calcul investiţiile, mai ales în contextul incertitudinilor financiare care pot apărea în cariera sportivă”, a transmis fostul jucător.
De-a lungul carierei, pe lângă echipele menționate, Mircea Manole a mai evoluat pentru formații precum Viitorul Constanța 2, CS Afumați, Luceafărul Oradea, Aerostar Bacău și Unirea Dej, având și două scurte experiențe în eșaloanele inferioare din Italia, la Gravina și Brindisi.