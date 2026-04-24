S-a retras la doar 27 de ani! Fostul atacant de la Rapid și Farul a lăsat fotbalul pentru o meserie surprinzătoare

Mircea Manole, fost jucător pe la Rapid și Farul, a pus punct carierei la 27 de ani. Fotbalistul de bandă a renunțat la sportul de performanță din cauza problemelor medicale și a intrat în domeniul financiar.

Ultima experiență pe teren pentru Mircea Manole a fost la AFC ASA Târgu Mureș, formație de care s-a despărțit în luna ianuarie a acestui an. Jucătorul originar din Medgidia, care a strâns peste 70 de prezențe în Liga 2 de-a lungul carierei, a decis să renunțe la fotbalul profesionist după mai multe încercări de a reveni la forma fizică optimă.

Deși a mai fost ofertat de cluburi din eșalonul secund imediat după rezilierea contractului cu gruparea mureșeană, fostul fotbalist a fost nevoit să refuze din cauza stării de sănătate.

„Ca fotbalist profesionist, da, am încheiat. Mă mai bate gândul să merg aici, la Constanţa, în ligile inferioare. M-au sunat cluburi şi din Liga 2, şi Liga 3, şi din Italia, Serbia, dar nu mai vreau. Cred că din vară o să merg prin zonă, aici, ceva lejer, de mişcare. În plus, fac şi antrenamente individuale în weekend cu copiii. În ianuarie, după ce am reziliat la Mureş, am avut trei oferte din Liga a 2-a. Una dintre ele era de la Dumbrăviţa. Voiam să vin, m-am înţeles şi cu antrenorul, dar nu am mai ajuns din cauză că nu-mi trecea accidentarea la picior, nu eram sută la sută”, a spus Mircea Manole, potrivit Prima Sport.

Consultant financiar pentru foștii colegi de breaslă

În prezent, la trei luni de la ultimul său contract sportiv, Manole s-a reprofilat și ajută sportivii, dar nu numai, să își gestioneze corect veniturile. El a subliniat că mulți jucători au nevoie de educație financiară, de fonduri de siguranță și de îndrumare spre investiții sigure, domeniu în care consideră că lipsesc adesea transparența și profesionalismul.

„În prezent, activez ca consultant financiar, mă adresez atât sportivilor din România, cât şi altor categorii de clienţi. Deşi îmi doresc în mod special să sprijin fotbaliştii, datorită experienţei mele directe în acest domeniu, nu mă limitez doar la ei. Lucrez cu oricine îşi doreşte să îşi gestioneze mai bine resursele financiare. Interesul pentru această zonă nu este unul recent. Chiar şi în perioada în care eram jucător, le recomandam colegilor mei să fie mai atenţi la gestionarea banilor, să îşi creeze fonduri de siguranţă sau să ia în calcul investiţiile, mai ales în contextul incertitudinilor financiare care pot apărea în cariera sportivă”, a transmis fostul jucător.

De-a lungul carierei, pe lângă echipele menționate, Mircea Manole a mai evoluat pentru formații precum Viitorul Constanța 2, CS Afumați, Luceafărul Oradea, Aerostar Bacău și Unirea Dej, având și două scurte experiențe în eșaloanele inferioare din Italia, la Gravina și Brindisi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Prima reacție a lui Robert Lewandowski legată de negocierile cu Juventus și AC Milan
Sorana Cîrstea, rezultat excelent la Madrid: victorie fără emoții în turul trei
Daniel Pancu, decizie finală după ce a spus că ar putea pleca de la CFR! Varga a discutat cu antrenorul și a aflat ce planuri are
Ce a spus Hansi Flick după ultimele vești despre Lamine Yamal
Alegeri Federația Română de Handbal | Președintele a fost ales după o luptă echilibrată. Update
Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Daniel Pancu, decizie finală după ce a spus că ar putea pleca de la CFR! Varga a discutat cu antrenorul și a aflat ce planuri are
Antrenor pentru FCSB! Ioan Becali, sugestie incredibilă pentru Gigi Becali: ”Vrea 6-7 sute de mii!”
Ce a spus Hansi Flick după ultimele vești despre Lamine Yamal
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta
Sorana Cîrstea, rezultat excelent la Madrid: victorie fără emoții în turul trei
Fostul atacant de la Viitorul Constanța sau Rapid s-a transferat în Italia! ”Rapido e di buona qualità”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

