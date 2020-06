Sepsi - Voluntari, LIVE TEXT de la 20:00 | Incepe prima etapa intermediara post-pandemie din playout! FC Voluntari incearca sa se distanteze de zona periculoasa a clasamentului pe terenul lui Sepsi

15:22

In aceasta seara incepe etapa a 4-a din playout-ul Ligii 1.

De la ora 20, FC Voluntari merge in deplasare pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe. Echipa lui Teja s-a impus cu 3-0 in fata formatiei Academica Clinceni in etapa precedenta, prima post-pandemie din playout, reusind astfel sa scape de ultimul loc al clasamentului. Pentru a putea sta linistita ca nu mai ajunge in zona periculoasa, Voluntari are nevoie in continuare de puncte.

Adversarul din aceasta seara le poate pune probleme baietilor lui Teja. Sepsi este neinvinsa de 5 etape, iar in primul meci de dupa pauza cauzata de noul coronavirus a remizat, scor 1-1, cu FC Hermannstadt.

Inaintea celei de-a patra etape a playout-ului Ligii 1, FC Voluntari are 15 puncte si ocupa locul 5, iar Sepsi Sf. Gheorghe are 20 de puncte, fiind pe locul 2.