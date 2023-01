Cristi Ciocoiu, poveste antologică alături de Marius Lăcătuș: "Îmi spunea asta pentru a mă motiva!"

Stabilit în Bacău, Cristi Ciocoiu (47 de ani) a vorbit despre perioada în care încânta la Steaua cu execuțiile sale fine.

Număr 9 autentic, cu demarcări excelente, Ciocoiu putea marca și din jumătate de ocazie. Pe retina fanilor din Ghencea rămân mai multe goluri spectaculoase, multe dintre ele marcate din centrările lui Marius Lăcătuș, legenda Stelei.

Ciocoiu și "Fiara" Lăcătuș

Ciocoiu a povestit miercuri felul în care îl motiva Marius Lăcătuș.

"Am ajuns la Steaua unde greutatea numelor din vestiar era apăsătoare, dar e cea mai mare satisfacție că am reușit să joc alături de nume de referință în fotbalul românesc. Lăcătuș, din punctul meu de vedere... Eu am fost unul dintre cei norocoși pentru că am avut o relație extraordinară cu el, avea o afinitate pentru mine.

Îmi spunea că sunt cel mai puturos moldovean pe care l-a văzut în viața lui, încerca să mă motiveze. Nu am niciun moment ce să-i reproșez, pentru mine a fost o onoare și o plăcere să joc alalturi de el. Ce puteai să-ți dorești mai mult în România decât să-ți centreze Lăcătuș!?", a spus Cristi Ciocoiu, la Gsp Live.

Cristi Ciocoiu a evoluat la Steaua între 1996 și 2001, echipă pentru care a marcat 32 de goluri în 126 de partide. În 2004 a revenit la formația din Ghencea, pentru care mai jucat un meci.

La cel mai înalt nivel, cu Steaua a evoluat în Liga Campionilor două ediții, adunând 10 partide. În total, în primul eșalon al fotbalului românesc a strâns 240 meciuri și a marcat 50 de goluri. Ciocoiu nu a jucat la o echipă din străinătate.