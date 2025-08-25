Universitatea Craiova a început ”ca din tun” noul sezon din Superligă, cu un rezultat de egalitate și șase victorii după șapte etape. Oltenii au 19 puncte și sunt lideri, cu un avans liniștitor de patru puncte față de următoarea clasată Rapid.



Cristi Borcea crede că echipa lui Mihai Rotaru va reuși, în sfârșit, să câștige titlul în Superligă, după mai mulți ani de încercări eșuate.



Dacă Mirel Rădoi va avea ”mână liberă” la echipă, Borcea nu crede că oltenii mai pot scăpa titlul prin degete în acest sezon.



Cristi Borcea: ”Universitatea va lua campionatul”



“Eu zic că Universitatea va lua campionatul anul ăsta. Are și antrenor bun și în iarna o să ia doi, trei jucători care-i trebuie lui Mirel. Rotaru i-a dat mână liberă lui Rădoi și eu cred că ei vor fi campioni.



Asta e părerea mea… dacă este lăsat Mirel. Nu o spun acum, am făcut-o de acum două luni. Vor avea sincope, dar antrenorul, în timp, le va regla. Are o șansă foarte mare. Cel mai important este Rotaru, că poate să bage bani și ține să ia ce jucători dorește, dă contracte.



Și el, de patru-cinci ani, bagă constant bani. Nu există om în fotbal și nu a existat om în fotbal să câștige! Asta trebuie să stabilim, nu ce filme aveați voi în cap… că există să câștigi în fotbal. Ăla a luat, ăla nu știu ce… nu, nu există”, a spus Cristi Borcea, potrivit AS.ro.



Pe lângă startul bun de sezon, Craiova este aproape de îndeplinirea primului obiectiv din acest sezon. Oltenii au câștigat primul meci al ”dublei” cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, scor 2-1, și sunt aproape de calificarea în faza principală a competiției.



Pentru returul de pe ”Oblemenco” se anunță un stadion plin. Oltenii au cumpărat deja peste 20.000 de bilete și vor veni în număr mare să vadă echipa lui Mirel Rădoi în cel mai important meci al sezonului.

