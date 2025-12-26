Universitatea Craiova va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), în perioada 2-12 ianuarie, în care va susţine două meciuri amicale, a anunţat liderul Superligii, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Delegaţia Ştiinţei va decola pe 2 ianuarie de pe Aeroportul Internaţional Craiova şi va fi cazată la Hotelul Regnum Carya.

Universitatea va disputa partide de pregătire pe 7 ianuarie cu Konyaspor (locul 13 în prima ligă turcă), la care joacă românul Marius Ştefănescu, şi pe 10 ianuarie cu VfB Stuttgart II (locul 10 în liga a treia germană).

Potrivit Agerpres, echipa antrenată de portughezul Filipe Sousa va juca primul său meci oficial din 2026 pe 19 ianuarie, în deplasare, cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 22-a a Superligii.

