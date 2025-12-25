Universitatea Craiova a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, FC Botoșani și Rapid și a urcat pe primul loc în Superligă la finalul anului 2025. Oltenii sunt văzuți drept candidați la titlu chiar și de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali.

Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi, urmărește în continuare tot ce se întâmplă în Superliga României și este de părere că echipele care se bat pentru titlu vor fi Universitatea Craiova, Rapid și FCSB.

Attila Hadnagy: ”Craiova, Rapid și FCSB se bat la titlu”

Oficialul covăsnenilor o vede pe FCSB cu șanse bune la titlu, chiar dacă echipa este pe locul nouă la finalul anului 2025. Hadnagy nu crede, însă, că Dinamo își va depunde candidatura pentru primele două locuri.

„Pe mine m-a surprins FCSB și CFR negativ, dar ușor-ușor văd că o să revină, măcar FCSB, în play-off. Eu acolo le văd pe Craiova, Rapid, FCSB... Dinamo nu cred că o să termine în primele două, eu așa văd.

Dar se poate întâmpla orice. O să fie, sută la sută, și Dinamo în play-off și se bate la titlu”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Cum va arăta prima etapă din 2026 a Superligii:

FC Argeș - FCSB

Unirea Slobozia - UTA Arad

Farul Constanța - Hermannstadt

Rapid București - Metaloglobus

Csikszereda - FC Botoșani

CFR Cluj - Oțelul Galați

Dinamo București - Universitatea Cluj

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova

