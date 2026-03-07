De când s-a „rupt“ de fotbalul românesc, după plecarea de la Dinamo în decembrie 2020, Cosmin Contra și-a câștigat locul printre antrenorii apreciați din zona Golfului Persic.

Mandatele în Orient, la Al-Ittihad Jeddah și Damac, ambele din Arabia Saudită, i-au oferit lui Contra o cotă bună. Drept dovadă, după experiența neplăcută, șocantă de-a dreptul, în vara anului trecut, „Guriță“ și-a găsit de lucru repede. Și, ajuns în premieră în Qatar, la Al-Arabi Doha, românul chiar că a depășit toate așteptările! Pentru că a transformat penultima clasată din Qatar Stars league în formația care, astăzi, ocupă locul 6 în clasament, scăpată demult de grijile retrogradării.

Cosmin Contra, singurul antrenor care a câștigat derby-ul orașului Jeddah de două ori!

Faptul că fostul selecționer a lăsat o impresie foarte bună în Arabia Saudită, înainte de a sosi în Qatar, ni se confirmă, periodic. Nu mai departe de acum o săptămână, s-a pomenit de Contra, în presa din Regat, după cum Sport.ro a arătat aici. Acum, înainte de această etapă din Saudi Pro League, numele românului a reapărut în presa locală.

Prefațând partida de vineri, Al-Ahli Jeddah – Al-Ittihad Jeddah (3-1), saudiții au prezentat o statistică onorantă pentru Cosmin Contra.

„În ultimii 13 ani, doar trei antrenori le-au oferit victoria celor de la Al-Ittihad, în derby-ul orașului Jeddah, cu rivala Al-Ahli. Începând din sezonul 2012-2013, pe banca lui Al-Ittihad au stat 13 antrenori. Dintre aceștia, doar trei au obținut o victorie într-un meci cu Al-Ahli. Iar singurul care a câștigat ambele derby-uri dintr-un sezon a fost românul Cosmin Contra. Acesta a câștigat respectul fanilor prin dubla victorie cu Al-Ahli, în mandatul său din sezonul 2021-2022“, au scris arabii.

În continuarea articolului, aceștia au dezvăluit că, pe lângă faptul că se poate mândri cu o performanță unică, Contra se află și într-o companie selectă.

„În afară de românul Contra, care a câștigat ambele derby-uri cu Al-Ahli, mai sunt doi antrenori care s-au impus în câte un derby. Vorbim despre Fábio Carille și Laurent Blanc. În rest, antrenorii Raul Caneda, Beñat San José, Juan Verzeri, Victor Pițurcă, Ladislau Bölöni, Luis Sierra, Slaven Bilic, Mohammed Al-Abdali, Nuno Santo și Marcelo Gallardo au venit și au plecat de la Al-Ittihad, fără să câștige derby-ul orașului“, au explicat jurnaliștii saudiți.