Daniel Sandu, în prezent director al departamentului de scouting de la Rapid, s-a arătat impresionat de campania de mercato făcută de echipa sa.



Mutările făcute de giuleșteni l-au entuziasmat pe oficialul echipei, care spune că perioada de vară a fost una ”plină” pentru cei care conduc destinele echipei.



Leo Bolgado (27 de ani), de la CFR Cluj, a fost ultimul jucător pe care Rapid l-a transferat în această vară. Brazilianul a fost adus sub formă de împrumut.



Daniel Sandu: ”Am câștigat vara”



„Fereastra de transferuri de vară s-a închis oficial. Am fost foarte ocupați și a fost o perioadă plină de situații dificile, dar am lucrat ca o echipă și consider că am câștigat această vară.



Cu transferuri mixte, de la investiții în jucători tineri la aducerea unor jucători deja consacrați, am sortat un amestec uimitor de jucători pentru Rapid.



După 8 etape suntem neînvinși, pe locul 2, după Craiova. Respectăm în continuare planul, dorim un sezon uimitor la capătul căruia vrem să sărbătorim.



Sunt fericit să încep al patrulea meu an la club și să depun eforturi pentru a consolida Rapidul drept unul dintre cele mai bune și serioase cluburi din România și din Estul Europei”, a scris Daniel Sandu, pe contul său de Linkedin.



Rapid, în această perioadă de transferuri



Antrenor - Costel Gâlcă (nou)



Veniri - Drilon Hazrollaj (FC Malisheva / 900.000 de euro), Antoine Baroan (Winterthur / 400.000 de euro), Kader Keita (CFR Cluj / 200.000 de euro), Raul Stanciu (Lecce / 100.000 de euro), Lars Kramer (Aalborg / gratis), Christos Papadopoulos (Genoa / gratis), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumutat)



Reveniri după împrumuturi - Paul Iacob (Botoșani), Benjamin Siegriest (Genoa), Timotej Jambor (MSK Zilina), Filip Blazek (Slobozia), Codruț Sandu (FCU Craiova), Alexandru Stan (Oțelul Galați), Bogdan Ungureanu (Corvinul), Gabriel Gheorghe (CFC Argeș), Eduard Dănilă (ACS Câmpulung Muscel), Rareș Stanciu (Progresul Spartac), Alexandru Gheorghe (Metaloglobus)



Plecări - Cristian Săpunaru (retras din activitate), Paul Iacob (Oțelul / gratis), Mattias Kait (FC Thun / gratis), Codruț Sandu (Dinamo / gratis), Filip Blazek (Dunajska Streda / gratis), Dinu Moldovan (SCM Zalău / gratis), Clinton N'Jie (contract reziliat), Xian Emmers (Phoenix Rising / gratis ), Alexandru Gheorghe (Metaloglobus / gratis), Eduard Dănilă (AFC Câmpulung / gratis), Rareș Stanciu (Progresul Spartac / gratis), David Ankeye (Genoa / împrumut expirat), Kader Keita (CFR Cluj / împrumut expirat), Peter Ademo (FC Sheriff / împrumut expirat), Alexandru Stan (Chindia / împrumutat), Bogdan Ungureanu (Sepsi / împrumutat), Omar El Sawy (FCU Cluj / împrumutat)

