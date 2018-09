"Trebuia sa plece la kilogram, la pachet cu alti 3!" Dezvaluirile lui Cornel Dinu despre transferul lui Contra

Mister povesteste cum l-a transferat pe Cosmin Contra in 1996, la Dinamo Bucuresti. Mutare avea sa ii schimbe cariera definitiv fotbalistului ajuns sa evolueze ulterior pentru echipe uriase ale Europei, precum Ac Milan sau Atletico Madrid.

“Strategia pe care am gandit-o era eficienta. Cautam fotbalisti tineri, cei mai talentati din tara, cu ajutorul carora sa construiesc o echipa pentru marea performanta. Pe Cosmin mi l-a recomandat prietenul meu Florin Iacob, mi-a zis ca are la Timisoara un baiat talentat. L-am urmarit si asa era. Un copil curajos, cu o familie de nota zece, mai ales tatal lui era un om extraodinar. Eu l-am reprofilat fundas si consider ca am luat o decizie importanta, care avea sa il ajute in cariera. L-am pregatit la Dinamo pentru marea performanta, iar cariera lui de fiotbalist a confirmat acest lucru“, a declarat Cornel Dinu in Fanatik.

Mister continua dezvaluirile despre perioada petrecuta de Contra la Dinamo: “In 1999, cei care conduceau clubul, au vrut sa il vanda in Spania, la Alaves. Trebuia sa plece la kilogram, la pachet cu Florentin Petre, Catalin Hildan si Adrian Mihalcea! O nebunie! Patru tineri fotbalisti extrem de talentati, vanduti pentru diverse interese… Le-am spus . Aveam nevoie sa stiu din timp cand se vand fotbalistii, sa pot aduce sau forma altii, sa ramanem o echipa competitiva. Asa am si devenit indezirabil apoi… L-au vandut pana la urma doar pe Contra. Au fost adusi apoi Onut, Vlad, Pirvu de la Petrolul. Un esec total! Si acolo a fost tot o afacere personala a unora“.

In ciuda relatiei bune cu selectionerul Romaniei, Conel Dinu i-a cerut acestuia "sa aiba respect fata de cel care l-a crescut".“Eu nu pot sa am razboaie in fotbal. Nu vad de ce l-am suparat pe domnul Contra ca sa ma ia peste picior. Au fost doar niste comentarii, ceea ce am spus eu nu trebuie sa il deranjeze pe domnul Contra. Nu doar ca trebuie sa aiba respect fata de cel care l-a crescut. Eu nu pot sa intru in polemica cu Gurita“, a declarat Dinu dupa egalul obtinut de Romania, la Belgrad.

Cornel Dinu facea referire la reactia lui Cosmin Contra din urma cu cateva zile: “Eu am mai zis, nu poate sa fie toata lumea multumita de numirea mea si nu judec pe nimeni despre ceea ce se vorbeste. Eu toata viata mea am fost respectuos cu toata lumea, la fiecare echipa la care am mers, nu s-a auzit niciodata niciun cuvant despre un coleg de munca, indiferent de ceea ce a facut el inaintea mea. Fiecare antrenor are ideile si metodologia lui de lucru si chiar nu ma intereseaza aceste atacuri sau ce ziceti voi ca sunt“, afirma antrenorul primei reprezentative, la adresa lui Dinu.