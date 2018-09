Contract URIAS primit de Naomi Osaka de la fostul sponsor al Simonei: "Potentialul ei este imens!" Japoneza va castiga de 5 ori mai mult!

Naomi Osaka da lovitura dupa victoria de la US Open.

La 20 de ani, Naomi Osaka are lumea la picioare. Tanara japoneza a castigat primul Grand Slam din cariera, finala controversata cu Serena Williams.

Pe langa premiul de de 3,8 milioane de dolari de la New York, Osaka a mai primit o veste buna. Adidas ii pune pe masa un contract de 10 milioane de dolari pe an! Potrivit presei internationale, compania germana vede la Osaka ceea ce nu a vazut la Simona Halep. Adica un potential imens de vanzari in tara din care provine, Japonia. In plus, Osaka e ajutata si de faptul ca are origini haitiene si din SUA, ceea ce contribuie la suma imensa avansata de producatorii de echipament sportiv. Liderul WTA, Simona Halep, s-a inteles cu Nike dupa expirarea contractului cu Adidas, insa pentru suma de 2 milioane de dolari pe an plus bonusuri de performanta.



"Naomi este din Japonia, dar cu un background multicultural care include legaturi cu Haiti si SUA, deci are un potential urias. Este foarte sincera si cu picioarele pe pamant, iar oamenii se simt atrasi de aceste lucruri. Va avea o cariera de succes atat pe teren, cat si in afara lui”, a punctat Stuart Duguid, agentul lui Osaka, pentru Daily Mail.

Naomi Osaka a urcat pe locul 7 WTA dupa victoria de la US Open.