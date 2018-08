Contra renunta la doi stranieri inainte de meciurile din Liga Natiunilor! Unul dintre ei a fost integralist in startul de sezon

Selectionerul Contra renunta la doi stranieri inainte de meciurile cu Serbia si Muntenegru, din Liga Natiunilor.

Selectionerul Contra a decis sa-i lase acasa pe Silviu Lung jr. si Alexandru Baluta. Daca Baluta a fost mai mult rezerva in Cehia la Slavia Praga, Lung a fost integralist in in primele trei etape de campionat pentru Kayserispor. Acesta nu a primit niciun gol si echipa lui a obtinut o victorie si doua rezultate de egalitate.

Pe lista portarilor ramasi la nationala se regasesc Tatarusanu, Pantilimon si Nita.

Contra a decis sa-i cheme la prima reprezentativa si pe Sapunaru, Moti si Tosca. De la lot nu vor lipsi nici Budescu si Maxim. Cel din urma a fost aproape sa nu prinda lotul dupa ce s-a accidentat la antrenamentul lui Mainz. Din fericire a fost vorba despre o accidentare usoara si Maxim a fost rezerva in prima etapa din Bundesliga.

Dupa ce Baluta a fost trimis acasa, Keseru este singurul stranier din atacul nationalei. Andone este in continuare accidentat la Brighton, iar Ivan este mai mult rezerva la Rapid Viena.

Lotul complet urmeaza sa fie publicat sambata pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal. Romania joaca in 7 Septembrie cu Muntenegru la Ploiesti si in 10 cu Serbia la Belgrad.

Meciurile din Liga Natiunilor sunt in direct la PRO TV!