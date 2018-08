"M-as bucura foarte mult! Insa trebuie sa faca ASTA!" Ce spune Becali despre posibilitatea ca Gnohere sa ajunga in nationala Romaniei

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre posibilitatea ca Eddy Gnohere sa ajunga la nationala Romaniei. Golgheterul FCSB-ului a postat pe net o imagine in care poarta tricoul nationalei. Selectionerul Cosmin Contra s-a declarat in favoarea acestei variante. Becali crede insa ca sansele sunt mici, deoarece formalitatile sunt dificile.

"De ce Junior Morais are de 2 ani depusa cererea si nu o primeste? M-as bucura foarte tare ca Gnohere sa ajunga la nationala. Are 95 de kilograme acum. Poate sa slabeasca pana la 90kg, daca ii dau eu 50.000 de euro! 10.000 de euro pentru fiecare kilogram.



Eu consider ca daca un jucator nu s-a nascut in Romania, nu are sange de roman, n-ar trebui sa fie la nationala. Pentru Gnohere m-as bucura, dar asta e parerea mea. Daca s-ar muta in Romania cu copii, cu nevasta, cu familia, sa ramana in tara ca vrea sa traiasca in tara noastra, atunci da" a spus Gigi Becali la Digi Sport.