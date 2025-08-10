Fostul atacant al celor de la FCSB și Ludogoreț a vorbit despre provocările din noua sa postură, cea de director sportiv la FC Bihor, și nu se ascunde: are planuri uriașe la Oradea.



Timpul în care urma un program fix, de cantonament, a apus pentru Claudiu Keșeru. Acum, viața sa se desfășoară într-un ritm complet nou, mult mai imprevizibil. Fostul internațional recunoaște că adaptarea nu a fost simplă.



"Fac ajustări permanente. Am parte de provocări noi. Această funcție presupune să am un program puțin haotic. Trebuie să răspunzi la telefon în orice moment. Implică și o muncă de birou, dar biroul e unde te duce vântul. Lucrezi din toate locurile", a povestit Keșeru pentru GSP.



Acesta a mai spus că, deși îi lipsește atmosfera din timpul meciurilor, este împăcat cu decizia retragerii: "Mi-am făcut încheierea pe care mi-am dorit-o".



Ambiții mari la FC Bihor: "Vrem să promovăm!"

Chiar dacă obiectivul oficial al clubului pentru acest sezon de Liga 2 este "dezvoltarea", Keșeru nu se ferește să vorbească despre ținta reală a proiectului de la Oradea. Întrebat direct dacă se gândește la promovarea în Superligă, răspunsul fostului golgheter a venit fără ezitare.



"Da, clar. Ambiția e să ajungem acolo", a punctat directorul sportiv, care a explicat și strategia pe termen lung: "Vrem să punem bazele academiei, încât să devină sursa principală de aprovizionare a primei echipe".



Chestionat dacă planul este să descopere un nou Keșeru, fostul atacant a zâmbit și a confirmat: "Ceva de genul, da. Vrem să fie mai mulți jucători care au ambiția pe care am avut-o eu când eram copil".

