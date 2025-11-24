Luni, la Clinceni, s-a disputat meciul ultimelor două clasate din Superliga: Metaloglobus - FC Hermannstadt 1-1. Ambele goluri au fost înscrise din lovitură de la 11 metri: Dragoș Huiban, în minutul 60, respectiv Cristi Neguț, în minutul 82.



Marius Măldărășanu: "E inexplicabil tracul multor jucători de-ai mei"

Hermannstadt a ajuns la două remize consecutive și se află pe locul 15, penultimul, cu doar 12 puncte. Marius Măldărășanu spune că jucătorii săi sunt foarte temători din cauza presiunii provocate de locul din clasament.



"Cred că puteam scoate mai mult din acest meci, având în vedere ocaziile avute. Asta nu înseamnă că am făcut un meci bun. Am fost temători și nu mă așteptam. Tot le cer băieților încredere. Trebuie să lăsăm teama asta. Presiune va fi tot timpul, indiferent de locul din clasament. Va veni play-out-ul și va fi tot presiune. Se vede tracul la mulți jucători. Pentru mine este inexplicabil la anumiți jucători tehnici, gen Jair, Biceanu sau Oroian. În primele minute am pasat de vreo 5 ori cu Căbuz în loc să jucăm în față.



La golul lor, a fost prima acțiune în careul nostru. Jair trebuia să-l dubleze pe Kevin mai devreme și poate nu mai ieșea acel penalty. E bine că am marcat, și, până la urmă, e un rezultat echitabil. Sunt două echipe în suferință și e un 1-1 meritat.



Chiar dacă am avut ocazii, am fost tot timpul expuși. Trebuie să corectăm greșelile din celelalte meciuri și să nu mai greșim în treimea noastră. Trebuie să jucăm mai simplu și să nu mai riscăm. În prima repriză am jucat foarte puțin la Nana Antwi, care, înaintea meciului cu FCSB, a fost printre cei mai buni jucători ai noștri. N-am dus mingea absolut deloc la Nana în prima repriză. Pe urmă, el a creat anumite situații periculoase. Jucătorii să înțeleagă că joacă 11 contra 11 și adversarii au și ei tot două picioare.



E vorba de presiunea locului în clasament. Asta te macină. Pozitiv e că avem două meciuri consecutive fără înfrângere, dar normal că azi voiam să câștigăm. Asta e, mergem înainte. Dacă ei nu lasă tracul ăsta deoparte, va fi foarte greu", a spus Măldărășanu.



În runda următoare, FC Hermannstadt va primi vizita celor de la UTA Arad, duminică, de la ora 15:00.

