Gabriel Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj și fotbalist cu nouă selecții la echipa națională, a încetat din viață la doar 44 de ani, a anunțat în această dimineață pagina oficială a comunei Apold, acolo unde fostul jucător era primar.

Comentariile localnicilor din Apold la vestea morții sunt realmente devastatoare:

”Ușa îi era deschisă pentru toată lumea care avea de rezolvat o problemă”

”DUMNEZEU SĂ - L ODIHNEASCĂ ÎN PACE UN PRIMAR DE CARE ERAM MÂNDRI ÎN COMUNA APOLD”

”Cu inimile pline de tristețe, suntem alături de familia îndoliată la despărțirea de cel care a fost un bun gospodar și un om dedicat comunității noastre. Îi vom păstra mereu vie amintirea pentru tot ceea ce a clădit și a realizat. Sincere condoleanțe și putere de a trece peste această mare pierdere!”

”Il vom pastra mereu in suflet pe cel ce a reprezentat Romania la echipa nationala de fotbal Gabriel Muresan si a fost primarul comunei Apold , unde usa ii era deschisa ptr.toata lumea care avea de rezolvat o problema !”

”Un OM minunat! O pierdere uriasa pentru toti cei care au avut onoarea sa il cunoasca! O imensa tragedie!”

”Am pierdut un om deosebit”

”Nu îmi vine să cred , Dumnezeu să-l ierte , a fost si rămîne un primar model !!”

”Odihnă veșnică Gabi!Respect pentru tot ce ai făcut!”

”Nu exista cuvinte sa mi exprim regretul, un om MARE,deosebit.Dumnezeu sa te odihneasca,Gabi!!”

”Putine cuvinte sa defineasca un om asa mare! Dumnezeu sa ii dea pacea si linistea eterna!”