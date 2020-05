Ce se va intampla in cazul in care un fotbalist va fi depistat cu COVID-19 in Romania! Decizia luata de FRF: "Nu se pune problema de asa ceva"

FRF a stabilit ce se va intampla in momentul in care un fotbalist din Romania va fi depistat pozitiv cu coronavirus.

Astazi a avut loc o teleconferinta initiata de FRF, in care s-a dezbatut reinceperea fotbalului in Romania.

Presedintele celor de la Rapid, Ovidiu Burca, a declarat ca in cadrul teleconferintei alaturi de toate cluburile din Liga a 2-a s-a discutat si scenariul in care un fotbalist va fi depistat pozitiv cu coronavirus. Acesta a spus ca daca se va ajunge la o astfel de situatie, campionatul nu se va intrerupe.

"Echipa revine la antrenamente pe grupuri de jucatori. Ceea ce este foarte important este ca s-a facut scenariul revenirii pentru a ne antrena in forma organizata. Apoi, urmeaza rezultatele epidemiologice si acolo e alta discutie. S-a pus problema ce se intampla daca o echipa sau alta are un caz? Ei bine, lucrurile nu se vor opri. Se trece la izolare, pentru ca normele pe care le-am primit ne impun sa avem la hotel doua camere separate pentru izolare. Sub nicio forma nu se va opri in cazul in care vom avea un jucator sau un alt membru al staff-ului infestat cu virus", a declarat Ovidiu Burca, la Telekomsport.

Daca aceasta decizie a fost luata la Liga a 2-a, mai mult ca sigur va fi respectata si la nivelul Ligii 1. Asadar, din momentul in care va incepe fotbalul, acesta nu va mai fi intrerupt.