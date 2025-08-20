Înotătoarea Daria Silişteanu a cucerit, în această seară, la Otopeni, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru juniori,

Daria Silişteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul cursei de 100 m spate şi a reuşit să aducă prima medalie a României la această ediţie a Mondialelor U18.

Daria (16 ani) a terminat a doua în cursa de 100 metri spate, cu timpul de 1.00:02. Titlul mondial a fost cucerit de Charlotte Crush (Statele Unite). Pe treapta a treia a podiumului s-a clasat canadianca Madison Kryger, în 1 min 00 sec 27/100.

O altă româncă, Aissia Prisecariu, a încheiat pe locul 6, cu 1.00:59, potrivit news.ro.

Robert Badea a fost al şaptelea la 200 m mixt

La 200 m mixt masculin, Robert-Andrei Badea s-a clasat pe 7 în finală, cu timpul de 2 min 01 sec 26/100. Potrivit Agerpres, vicecampionul european de juniori avusese un timp mai bun în serii, 2 min 00 sec 32/100. Rusul Mihail Şcerbakov a câştigat aurul cu un nou record al competiţiei - 1 min 57 sec 25/100.

Diana Stiger s-a clasat pe 12 în proba de 800 de metri liber, cu timpul de 8 min 44 sec 75/100.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni, între 19 şi 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de ţări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiţie.

