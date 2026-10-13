Formula 1 se întoarce în Africa! Un Grand Prix va avea loc în Rwanda

A fost semnat un contract pe zece ani, singura incertitudine fiind data primului Grand Prix, care va avea loc la începutul anilor 2030 pe un circuit ce urmează să fie construit în apropierea capitalei Kigali.

Formula 1 nu a mai organizat curse pe continentul african din 1993, de la ultimul Mare Premiu al Africii de Sud de la Kyalami. Revenirea sa a fost anunţată oficial odată cu viitorul Mare Premiu al Africii, care va avea loc în Rwanda. Informaţia, despre care se vorbea insistent de câteva zile, a fost confirmată marţi de Formula 1.

Organizatorul Campionatului Mondial de Formula 1 anunţă un acord pe o perioadă de zece ani - ceea ce a devenit aproape o normă în prezent -, fără însă a preciza data exactă a acestei mari premiere. Se menţionează doar că evenimentul "ar trebui să fie inclus în calendar la începutul anilor 2030".

Motivul acestei prudenţe este faptul că totul trebuie construit de la zero. Primele imagini generate pe computer ale viitorului circuit tocmai au fost publicate. Complexul va fi construit la Bugesera, situat la 40 km sud de Kigali, capitala ţării, în apropierea noului aeroport internaţional.

"Acordul marchează un moment care defineşte istoria Formulei 1", se menţionează în comunicat. "Organizarea unei curse în Africa a fost o ambiţie de lungă durată a Formulei 1, iar anunţul de astăzi reprezintă concretizarea unor ani de colaborare menită să asigure punerea bazelor solide pentru a oferi un Grand Prix de talie mondială, care să fie un succes şi să aibă caracter durabil".

Stefano Domenicali, preşedintele Formula 1, a explicat: "Odată cu intrarea Rwandei, sportul nostru va fi prezent pe toate continentele locuite ale planetei, aducând Campionatul Mondial cât mai aproape de toţi fanii din întreaga lume. Încă de la început, ne-am dorit să facem lucrurile cum trebuie şi să găsim partenerul potrivit pentru un angajament pe termen lung".

Paul Kagame, preşedintele aflat la putere din 2000, a adăugat: "Rwanda este mândră să găzduiască Marele Premiu al Africii şi să împărtăşească acest moment cu 100 de milioane de fani de pe întreg continentul. Circuitul de la Bugesera va aduce locuri de muncă, turism şi comerţ ţării noastre, deoarece scopul nu este doar un weekend de curse, ci obţinerea de beneficii pe termen lung pentru poporul nostru".

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