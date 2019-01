Ce a ajuns sa faca cel mai mare RATANGIU din istoria fotbalului romanesc! Transformare ULUITOARE. FOTO

Mijlocasul nu a marcat niciun gol intre 1998 si 2001.

La sfarsitul anilor ’90, Vasile Ghindaru era considerat unul dintre cei mai promitatori fotbalisti din Romania. Inalt, puternic, cu un control bun al balonului si cu o excelenta capacitate de efort, ofensivul mijlocas dreapta, care a evoluat pentru FC Brasov, intre 1996 si 2002, ajunsese pe radarul Stelei si al Rapidului. Negocierile transferului la Steaua era sa le piarda pentru un motiv senzational.

"Cand m-a sunat Victor Piturca am crezut ca sunt victima unei farse. Am fost sunat pe telefon si s-a prezentat simplu: <Sunt Victor Piturca, putem vorbi putin?> Eu am crezut ca la telefon este «Pele» Buga, pentru ca el mai facea farse, astfel ca i-am spus «Du-te, ba, la dracu’!». Apoi, am realizat ca este chiar Victor Piturca la telefon. Mi-a spus ca ma vrea la Steaua si ca ma asteapta, impreuna cu Viorel Paunescu, a doua zi la negocieri, la hotelul Intercontinental. Seara am fost sunat si de Mircea Lucescu. Nu stiu de unde aflase ca ma vrea Steaua si m-a chemat si el la negocieri cu Rapid. Am discutat cu ambele cluburi, am ales Rapidul, chiar am semnat cu giulestenii care ofereau mai mult, iar impresarul primea un comision consistent. Mircea Lucescu chiar mi-a dat 2.000 de dolari de la el. Mi-a spus sa merg acasa si ca ma asteapta in cantonamentul din Poiana Brasov pentru ca va ajunge la un acord cu Ioan Neculaie. Doar ca Neculaie nu s-a inteles cu Copos, pentru ca el vroia sa ma dea la Steaua. Cum eu semnasem cu Rapid, transferul la Steaua a picat si asa am ramas la Brasov", dezvaluia Vasile Ghindaru, in urma cu un an, intr-un interviu pentru Monitorul Expres.

Fotbalistul a ramas la FC Brasov, care revenea in prim-planul fotbalului european, la finalul sezonului 2000-2001. "Stegarii", cu Dossey, Buta, Bodea, Aurel Ghindaru (fratele lui Vasile), Isaila, Stere sau Buga in echipa, au terminat acea editie de Divizia A pe locul 3 si s-au calificat pentru preliminariile Cupei UEFA, unde au intalnit pe Inter Milano, care ii avea atunci in lot Toldo, Zanetti, Cordoba, Materazzi, Seedorf, Recoba, Vieri, Ronaldo sau Adriano. Italienii au castigat lejer ambele manse cu un dublu 3-0, dar varsta si evolutia lui Ghindaru l-au adus in atentia lui Dinamo Kiev.

In noiembrie 2001, Ghindaru ajungea in probe la Dinamo Kiev, unde antrenor era marele Valeri Lobanovski, fiind cotat la 1 milion de dolari. "Am stat o luna la Kiev impreuna cu Florin Cernat. Eu il aveam impresar pe Cezar Rasuceanu, cel care colabora cu Arcadie Zaporojanu, iar Cernat pe Giovani Becali. Cei de la Dinamo Kiev mi-au oferit un contract pe cinci ani, in primul an as fi primit 250.000 de dolari, iar suma crestea cu cate 50.000 de dolari in fiecare an de contract. Giovani a venit in baza de pregatire a celor de la Dinamo Kiev si mi-a spus sa semnez cu el si ca va rezolva totul. Am refuzat, am ramas cu impresarii mei care imi spuneau sa stau linistit. Era clar ca daca se parafau actele se «incarcau» si Neculaie, si Pascu, am auzit ca si Dragomir... Au cerut prea mult si transferul a picat. In schimb, Cernat a semnat cu Dinamo Kiev, iar Giovani i-a obtinut un contract bun. Am ramas cu sechele dupa ratarea acelui transfer care imi putea schimba viata. 4-5 luni nu am fost bun de nimic, ma certam cu toata lumea la Brasov, doar la Dinamo Kiev ma gandeam", spunea acesta in interviul respectiv. Dupa numai un an, timp in care evolutiile sale au scazut in calitate, cel poreclit "Parai mic" a fost transferat la Astra Ploiesti, care a platit in schimbul sau doua cisterne de motorina!

Ghindaru este cunoscut si pentru un alt motiv in fotbalul romanesc. Intre 1998 si 2001, timp de aproape 4 ani, el a marcat niciun gol, desi evolua pe un post ofensiv, fiind considerat cel mai mare ratangiu din Divizia A si vorbindu-se chiar despre "blestemul lui Ghindaru". Exasperati de blocajul fotbalistului, fanii brasoveni i-au bombardat cu oua geamul locuintei. Ulterior, acesta a mai jucat pentru Astra Ploiesti (2002-2003, 2006), Petrolul (2003-2004, 2005), FC Brasov (2004), FC Ghimbav (2005), "U" Cluj (2006-2007), Concordia Chiajna (2007-2009), Geylang United (Singapore, 2009-2011) si Poli Iasi (2011).

Ajuns la 40 de ani, Ghindaru este stabilit, impreuna cu iubita sa Gabriela, de cativa ani in Irlanda, locuind in suburbiile Dublinului. De asemenea, el joaca fotbal la echipa de amatori FC Real Transilvania, echipa membrilor comunitatii de romani din Irlanda, Aceasta a fost infiintata, in anul 2012, de romanul Dan Galben Frim si a fost inscrisa ulterior in Athletic Union League (AUL) Premier B, prima liga dedicata echipelor de juniori si amatori din Dublin. Tot in ligile de amatori, dar in AFL Division 1 North, evolueaza si echipa de old boys (+35 ani). Echipa este formata preponderent din jucatori veniti din toate colturile Ardealului, care lucreaza in transporturi, constructii sau au propriile afaceri, asa ca numele "FC Transilvania" a venit natural.

"Mai joc fotbal la Real Transilvania, in prima liga de amatori din Irlanda. Echipa e formata din romani si este un grup foarte unit, ne ajutam foarte mult intre noi. Sunt platit de echipa in fiecare saptamana mai bine ca in Liga 2 din Romania. Timpul liber mi-l ocup la sala de forta, pentru conditia fizica. Sunt intr-o relatie de 2 ani cu Gabriela, o romanca din Medias. Planuiesc sa mai stau aici pana in vara lui 2019, dupa care as vrea sa ma intorc de tot in tara, la Brasov, ca sa fac scoala de antrenori si sa deschid o mica afacere, un restaurant. Sunt plecat de acasa de la 14 ani, mi-a ajuns", a declarat Ghindaru pentru Sport.ro. Viata de imigrant nu e asa de rea, din moment ce fotbalistul si-a petrecut ultima vacanta, in decembrie 2018, in exclusivista statiune mexicana Cancun.

Autor: Gabriel Chirea