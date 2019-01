Barcelona a incercat sa-l transfere pe Pogba! Raspunsul GENIAL venit de la Manchester: "Mai bine luati-l pe Mourinho!" :)

Paul Pogba pare un vis imposibil de realizat pentru granzii din Spania.

Dupa ce Real Madrid a incercat in repetate randuri sa-l transfere, Barcelona a avut, de asemenea, o tentativa in vara anului trecut. La acel moment, Pogba si Mourinho erau deja in conflict deschis, iar agentul jucatorului francez a incercat sa-l duca la Barcelona.

Raspunsul venit de la Manchester United a venit cat se poate de rapid si de transant: Pogba nu e de vanzare. Mai degraba, englezii erau dispusi sa renunte la Mourinho cu toate ca trebuiau sa-i plateasca compensatii uriase.

"Ed Woodward a dat un raspuns cat se poate de clar: Paul e 'perla coroanei' si nu va fi vandut de patroni. Oficialii Barcelonei au fost informati ca mai degraba pleaca Mourinho decat Pogba. Bartomeu a inteles imediat ca Pogba e pentru United ce e Messi pentru Barcelona si a intrerupt orice posibila negociere", au scris jurnalistii de la MundoDeportivo.