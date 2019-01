Anuntul la care Becali si Teja nici nu visau! Transferul care poate decide titlul in Liga 1: "Am primit oferta, sa vedem ce voi decide!"

CFR Cluj si FCSB se bat si sezonul asta pentru titlu.

Ardelenii au terminat anul 2018 pe primul loc, cu un avans de 6 puncte, insa situatia s-ar putea schimba chiar in perioada de mercato din iarna.

CFR Cluj isi poate pierde capitanul si unul dintre cei mai buni si constanti oameni in aceasta iarna. Mario Camora reprezinta o piesa cruciala in angrejanul echipei lui Conceicao, iar o eventuala pierde a sa ar putea deregla serios echipa. O afirma raspicat si fostul antrenor al clujenilor, Dan Petrescu: "Numai ei ar putea sa piarda campionatul. La FCSB schimarea antrenorului si venirea altor jucatori, nu aduce decat probleme!".

Camora a intrat in ultimele sase luni de contract, iar oficialii din Gruia nu dau semne ca l-ar mai dori. Camora a revenit de urgenta in Romania seara trecuta pentru a discuta despre viitorul sau. Desi initial s-a vorbit despre trei oferte pe care le-ar avea, din Portugalia, Turcia si Cipru, Camora a recunoscut ca momentan are o singura oferta concreta.

"Am primit oferta de la echipa din Turcia, vom vedea. Am de vorbit cu impresarul despre viitorul meu la CFR si de asta am venit mai repede in tara. O sa vad ce se intampla dupa cele 6 luni de contract ramase. CFR nu mi-a transmis nimic momentan despre prelungirea contractului. Vreau doar sa stiu ce am de facut mai departe si sa fiu linistit", a declarat Camora la revenirea in Romania.

Camora a venit in Romania in 2011 si a jucat in 236 de meciuri pentru CFR Cluj reusind sa marcheze 5 goluri. Fundasul stanga in varsta de 32 de ani si a castigat 4 trofee cu CFR Cluj: doua titluri de campion, o Cupa si o Supercupa ale Romaniei.