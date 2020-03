Cat de greu le va fi jucatorilor sa isi recapete ritmul dupa aceasta pauza! Un fotbalist SPUNE TOT: "Vor avea nevoie de cantonament, e imposibil!"

Fotbalul european este suspendat din cauza pandemiei de coronavirus si jucatorii sunt in carantina.

Lucian Goian (37 de ani), fost jucator al lui Dinamo si CFR Cluj in Liga 1 si actual jucator al lui Chennaiyin din India, a vorbit despre cat de greu le va fi fotbalistilor sa isi revina in forma dupa aceasta pauza.

Nu doar fotbalul este suspendat in aceste momente, ci si antrenamentele jucatorilor. Majoritatea se antreneaza acasa, insa acest lucru nu se poate compara cu un antrenament normal pe care il fac fotbalistii. Lucian Goian spune ca acestora le va fi imposibil sa revina direct la o forma sportiva optima si vor avea nevoie de un cantonament:

"Si daca se vor relua campionatele dupa o luna, jucatorii vor avea nevoie de cantonament. Nu poti dupa 3-4 saptamani de pauza sa incepi campionatul. Ai nevoie de o perioada de antrenament ca sa revii la turatie maxima. Trebuie colaborare si trebuie gasite solutii.

In India urmatorul campionat va incepe in toamna, nu vreau sa ma gandesc la un scenariu atat de pesimist incat sa mai persiste aceasta situatie pana in toamna. Cred ca se vor regla lucrurile. Sper sa nu escaladeze situatia in Romania si sa ajungem in situatia Italiei. Speram sa reusim sa limitam raspandirea acestui virus pentru ca asta ne dorim cu totii", a spus Lucian Goian la PRO X.