Argentinianul scrie din nou istorie la Cupa Mondială alături de reprezentativa Argentinei. Campioana mondială en-titre s-a calificat în optimile de finală după ce a învins Capul Verde, scor 2-1.

ACUM: Royale Union Saint-Gilloise – FCSB, cu Darius Olaru titular împotriva roș-albaștrilor

Incredibil! Câte pase completate a avut Paraguay în meciul cu Franța de la Cupa Mondială 2026

Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul de azi

Messi a fost desemnat ”Jucătorul Meciului”, după ce și-a trecut în cont un gol și o pasă decisivă.

La finalul meciului, câștigătorul a opt Baloane de Aur a reîntâlnit-o pe jurnalista din Argentina Sofi Martinez, femeia cu care s-a spus că fotbalistul ar fi început o idilă în timpul Cupei Mondiale din Qatar.

Cei doi au profitat de moment și au răspuns cu umor zvonurilor apărute în urmă cu patru ani, când s-a vehiculat că Antonela Roccuzzo a aflat de relația extraconjugală dintre cei doi și ar fi fost extrem de geloasă.

”Dacă mă uit la tine, vor spune: <<De ce te-ai uitat la ea?>>, iar dacă te salut, vor spune: <<De ce ai salutat-o?>>”, i-a spus fotbalistul jurnalistei.

Reacția jurnalistei a venit imediat: ”Apreciez ceea ce ai spus și îți mulțumesc pentru cuvintele tale”.