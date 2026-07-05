GALERIE FOTO Messi s-a întâlnit cu femeia cu care se presupune că a înșelat-o pe Antonela Roccuzzo: ”De ce te-ai uitat la ea?”

Messi s-a întâlnit cu femeia cu care se presupune că a înșelat-o pe Antonela Roccuzzo: ”De ce te-ai uitat la ea?” Fotbal extern
SPORT.RO
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Lionel Messi a avut parte de o întâlnire care a alimentat zvonurile apărute în urmă cu patru ani. 

TAGS:
sofi martinezLionel MessiCupa MondialaArgentina
Din articol

Argentinianul scrie din nou istorie la Cupa Mondială alături de reprezentativa Argentinei. Campioana mondială en-titre s-a calificat în optimile de finală după ce a învins Capul Verde, scor 2-1.

Messi s-a reîntâlnit cu jurnalista Sofi Martinez

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Messi a fost desemnat ”Jucătorul Meciului”, după ce și-a trecut în cont un gol și o pasă decisivă.

La finalul meciului, câștigătorul a opt Baloane de Aur a reîntâlnit-o pe jurnalista din Argentina Sofi Martinez, femeia cu care s-a spus că fotbalistul ar fi început o idilă în timpul Cupei Mondiale din Qatar.

Cei doi au profitat de moment și au răspuns cu umor zvonurilor apărute în urmă cu patru ani, când s-a vehiculat că Antonela Roccuzzo a aflat de relația extraconjugală dintre cei doi și ar fi fost extrem de geloasă.

Dacă mă uit la tine, vor spune: <<De ce te-ai uitat la ea?>>, iar dacă te salut, vor spune: <<De ce ai salutat-o?>>”, i-a spus fotbalistul jurnalistei.

Reacția jurnalistei a venit imediat: ”Apreciez ceea ce ai spus și îți mulțumesc pentru cuvintele tale”.

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