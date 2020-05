Ca la noi la nimeni! Scandalul de la Rapid capata un scenariu apocaliptic! Sigla nu apartine niciunei echipe! Dezvaluiri de ultima ora despre razboiul dintre FC Rapid si AFC

Presedintele AFC Rapid face o serie de dezvaluiri de ultim moment despre situatia siglei pe care trebuie sa o imparta cu FC Rapid.

Tribunalul Bucuresti a decis ca FC Rapid trebuie sa imparta sigula cu AFC Rapid. Chiar daca presedintele echipei din Liga a 2-a, Ovidiu Burca, a spus ca FC Rapid a cumparat sigla cu 400.000 de euro plus TVA, Horia Manoliu, presedintele AFC Rapid, il contrazice si spune ca de fapt sigla nu apartine niciuneia dintre echipe.

"Este prima ora din noiembrie 2017 cand se intampla acest lucru, sa ies sa vorbesc public. As vrea sa stabilim o problema. Ovidiu Burca afirma mereu ca suntem o entiate muribunda. Nu inteleg de ce continua cu acest discurs. Noi din mai anul trecut nu mai suntem in insolventa. Suntem curati ca lacrima. Nu mai avem de dat niciun ban la ANAF, din contra, ANAF are sa ne dea noua 20.000 de lei. Aceasta cu entiate muribunda il rog sa o probeze. Hai sa vedem cine are datorii mai mari si de la cine. Asta mentioneaza ei tot timpul ca au platit. Au platit un drept litigios. Si-au asumat faptul ca au cumparat un drept litigios.



Ei recunosc acest lucru. Este un proces de rol din 2018. Ganditi-va la urmatorul lucru. Ei si-au asumat cu buna stiinta acest lucru. Recunosc existanta acestui proces si faptul ca incep sa piarda. Ei nu sunt titularul acesti marci. Titular este Fotbal Club Rapid SA. Exista din 2015 aceasta marca pe care ei pretind ca au cumparat-o, dar nu este a lor. Exista doua marci, una, sigla istorica, care exista din 2001, care apartine AFC Rapid si este inregistrata la Tribunal si aceasta marca inregistrata la OSIM. Este batalia intre sigla noastra si aceasta sigla inregistrata fraudulos la OSIM", a declarat Horia Manoliu, la PRO X.