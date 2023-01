Clubul de fotbal FC Rapid a câştigat prin deciziile Curţii de Apel Bucureşti din 25 şi 26 ianuarie dreptul de folosinţă exclusivă a mărcilor şi siglei actuale în cele două procese deschise de AFC Rapid, asociaţie care a administrat gruparea giuleşteană înainte de 2006, când s-a produs transformarea în societate comercială pe acţiuni conform Legii Sportului.

Curtea de Apel Bucureşti a anulat marca verbală „Asociaţia Fotbal Club Rapid Bucureşti” înregistrată de AFC Rapid în 2017 şi a păstrat în portofoliul FC Rapid emblemele UFC Rapid şi Giuleştina, achiziţionate prin licitaţie de la societatea care a intrat în faliment în 2016.

Angelescu: „O decizie pe care o așteptam!”

„Intram într-o normalitate, o decizie pe care o așteptam. Ne bucurăm, dar repet... e ceva ce ne așteptam. E o normalitate faptul că deținem mărcile.

Am stat un pic cu inima îndoită pentru că ni s-au făcut multe nedreptăți. Am plătit pe lângă o grămadă la marcă, am plătit și la foști jucători, au fost datorii foarte vechi”, a spus Victor Angelescu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

În ultimii ani, AFC Rapid a deschis în instanţă mai multe litigii împotriva FC Rapid, susţinând că mărcile, culorile şi trofeele clubului îi aparţin.

AFC Rapid, asociaţie non-profit, a deţinut pentru o perioadă marca "Fotbal Club Rapid", pe care a preluat-o de la UFC Rapid, prima asociaţie care a administrat echipa de fotbal după separarea de CS Rapid realizată după 1989. În 2006, conform Legii Sportului, AFC Rapid a cedat marca societăţii comerciale SC FC Rapid SA, care a falimentat în 2016.

În 2018, societatea care administrează formaţia giuleşteană din Superligă, SC Fotbal Club Rapid 1923 SA, a achiziţionat la licitaţie, în schimbul a 406.800 de euro plus TVA, mărcile, culorile şi trofeele clubului aflat în faliment, SC FC Rapid SA.