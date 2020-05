"Sunt o entitate muribunda!" Presedintele Rapidului a luat FOC dupa ce giulestenii au pierdut dreptul exclusiv asupra siglei! Ce mesaj a transmis

Tribunalul Bucuresti a decis ca FC Rapid, echipa din Liga a 2-a sa imparta sigla cu AFC Rapid, echipa din Liga a 4-a.

Ovidiu Burca, presedintele celor de la Rapid, a vorbit despre decizia data de Tribunalul Bucuresti si spune ca in momentul in care au promovat din Liga a 3-a in Liga a 2-a au cumparat sigla cu suma de 400.000 de euro + TVA, iar decizia Tribunalului i se pare una absurda.

"Intr-adevar ieri s-a produs foarte multa rumoare si in mass-media legat de procesul pe care el-am pierdut in apel, legat de folosirea marcii. Stiti foarte bine cu totii, ca o data cu promovarea din Liga a 3-a in Liga a 2-a, am reusit sa facem cel mai important pas, sa achizitionam sigla cu 400.000 de euro + TVA. In acest moment exista inca o entitate muribunda, AFC Rapid, nu vreau sa incep acum sa povestesc, ce inseamna AFC Rapid, insa aceasta entitate a intervenit in aceasta achizitie si a declansat un proces de anulare a marcii.

Acest proces inca dureaza. Noi, mai departe, ne-am vazut de treaba, insa am obtinut o entitate prezidentiala, in 2019, prin care ne-a dat dreptul sa le interzicem celor de la AFC Rapid sa foloseasca marca Rapd. In apel, au reusit sa deomneteze ceea ce noi incercasem in 2019. Lucrurile sunt in continuare normale la noi, incercam sa ne gestionam cat mai bine aceasta problema si incercam sa iesim cat mai bine din acest an calendaristic.

Asta este hazliu, ca ei vor anularea marcii. Cand cineva isi permite sa anuleze aceasta marca, cu care Rapid a facut istorie in ultimii ani... Am incerdere ca pana la urma justitia ne va da castig de cauza si marca pentru care am platit 400 de mii de euro plus TVA sa o folosim doar noi", a declarat Ovidiu Burca la PRO X.