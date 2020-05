A doua cea mai rapida femeie a lumii a facut pasul spre modelling si i-a lasat masca pe toti! Cum a pozat

Fanii atletismului au auzit cu siguranta de britanica Dina Asher-Smith, una dintre cele mai valoroase sprintere din toate timpurile.

Sportiva de culoare in varsta de 24 de ani e insa si o femeie extrem de frumoasa, care ar putea urca pe podium nu numai in cursele atletice, ci si la prezentarile de moda.

Doar jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce poate spune ca e in acest moment mai rapida decat Dina Asher-Smith. Mai precis, la ultimul campionat mondial (2019), prima a castigat proba de 100 de metri in fata Dinei, care si-a luat insa revansa la 200 de metri, cucerind in premiera un titlu mondial.

Dina Asher-Smith n-are insa rivale printre ”viteziste” atunci cand vine vorba de frumusete. Drept dovada, in aceasta pauza competitionala fortata, atleta de culoare a fost solicitata pentru a aparea pe coperta revistei GQ din Marea Britanie, una dintre cele mai cunoscute reviste pentru barbati. ”Sprintera, campioana, icoana”, sunt cuvintele reprezentative cu care a fost caracterizata Dina.

Obisnuita cu prima treapta a podiumului la festivitatile de premiere din atletism, Dina Asher-Smith a avut acum ocazia de a urca pe locul 1 imbracand o eleganta rochie de bal si niste pantofi stralucitori, o postura de fotomodel cu care britanica s-a acomodat excelent.